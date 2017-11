Aníbal mandó a Cristina a leer la biblia, ¿para el Día del Juicio Final?

Con tres causas judiciales en su contra en plena investigación -Qunita, Fútbol Para Todos y enriquecimiento ilícito-, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández respondió algunas consultas del periodista Gustavo Sylvestre.

Al aire de radio 10, dijo estar "muy tranquilo", en comparación a quienes hoy están presos, como Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta (Nº2 del Ministerio del ex Planificación Federal): “No tengo que estar pendiente de esos temas, no tengo impedimentos de salida del país”.

Luego de señalar que las acusaciones de la diputada nacional Elisa Carrió "son las mismas taradeces de siempre", Fernández afiló la lengua: “Si la Justicia le hace caso, estamos fritos. Carrió no está en su sano juicio. ¿Por qué tengo que estar preocupado?”.

A su vez, disparó contra la ex familia presidencial por la falta de códigos para bancar a quienes formaron parte del Ejecutivo Nacional: "Yo tengo una visión respecto de estas cosas, pero no lo digo yo; lo dice la biblia: 'Tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; y estuve preso y me fuiste a visitar'. No estoy inventando nada nuevo.

Es más, aquel al que lo convocamos a un gabinete y que circunstancialmente está pasando por un tema particular de estas características -y vuelvo a insistir, no hablo del tema de impunidad-, me parece que tiene que tener un gesto de cariño, de calor o de cercanía.

Y siento que ni a Boudou ni a De Vido le han hecho ese gesto".

Luego, intentó hacer un llamado a la reflexión: "Yo no tengo que adjetivar ni de Cristina ni de nadie. Lo que digo es que los compañeros del PJ debieran levantar la mano. Y esto lo digo con cierto enojo porque al primero que lo dejaron solo fue a mí".

Fernández hizo referencia al capítulo 25 del libro de Mateo, según la biblia.

En su apartado 'El juicio de las naciones', los versículos adelantan:

