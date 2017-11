Marcha atrás: Macri eliminó la "125 de los vinos"

Ante la inminencia de un conflicto con las provincias vitivinícolas y la propia grieta dentro del oficialismo, Mauricio Macri decidió que la reforma tributaria que impulsa no incluirá el gravamen al vino y los espumantes. Así lo informó en la cumbre que mantuvo con los gobernadores. "Me ha confirmado que el impuesto al vino no va al Congreso", dijo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Por Urgente 24 Jueves 09 de noviembre de 2017 15:59 hs Compartí esta nota Imprimir