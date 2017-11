Avanza el final del Elefante Blanco pero las 40 familias siguen en ascuas

La Legislatura porteña sancionó esta tarde (09/11) la ley que autoriza las rezonificaciones catastrales para mudar a la “Ciudad Oculta”, barrio de Lugano, el inmueble del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el emblemático edificio Elefante Blanco, que será demolido. Sin embargo, todavía hay al menos 40 familias que deben ser reubicadas y con las que el Gobierno porteño aun no pudo llegar a un acuerdo, según confiaron a Urgente24.



El parlamento de la Ciudad aprobó rezonificar todo el polígono en donde se encuentra la ex villa 15 y el "Elefante Blanco", en Villa Lugano y permitir la apertura de calles y los cambios catastrales para la construcción del ministerio. También habrá espacios verdes.



Si bien en un principio se asignó un presupuesto de $580 millones para la recuperación del edificio hace décadas iba a ser el hospital más grande de Sudamérica, un estudio determinó que la estructura no era favorable y se optó por la demolición.



El plan del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat es demolerlo en 280 días, con un costo de $130 millones. Pero si bien esta demolición debería haber comenzado el 17/08, antes de convertirlo en escombros la Ciudad deberá resolver la situación habitacional de las personas que viven, concretamente en el asentamiento conocido como Manzana 27 bis.



La cuestión se encuentra judicializada y retrasa el proyecto del GCBA. Según confiaron fuentes del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a Urgente24, todavía resta acordar con unas 40 familias que viven en condiciones insalubres. "Sigue la mesa de trabajo, siguen negociando", señalaron las fuentes.



Para que las familias que viven alrededor y dentro del edificio se marchen el Gobierno porteño habría ofrecido subsidios habitacionales, cuyas cifras varían en cada familia (se habla de $200.000 en promedio). Pero los números no alcanzan y muchos vecinos están preocupados por no conseguir una vivienda adecuada, y otros reclaman por la preferencia por permanecer cerca de donde sus hijos están escolarizados y donde llevan décadas viviendo.

El presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, Agustín Forchieri (PRO) aclaró que en todas las obras de urbanización en la villa 15 deberán participar los vecinos en mesas de trabajo junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en relación al artículo 5 que se consensuó en comisión, en relación a la transparencia de las obras.

Finalmente, la norma se sancionó, en segunda lectura, con 36 votos positivos de Vamos Juntos y el peronismo, 10 rechazos del kirchnerismo y la izquierda y la abstención de Evolución, espacio de Martín Lousteau.



El Elefante Blanco es una mole de 14 pisos -similar en infraestructura a lo que es el Hospital Posadas- que se construyó en la década de 1930 para frenar una epidemia de tuberculosis. El edificio quedó inconcluso y la obra fue retomada por el gobierno de Perón, que pretendió hacer allí el hospital más grande del continente. En 1955 el golpe de Estado autoproclamado "Revolución Libertadora" desactivó el proyecto y el esqueleto del edificio quedó abandonado.