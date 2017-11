Jaitt, imparable: "La novia de Burlando es lesbiana"

Natacha Jaitt ya dejó en claro que no tiene filtro. Y este jueves (09/11) no sólo volvió a contar detalles del affaire con Diego Latorre, sino que además cargó contra su abogado, Fernando Burlando, y su novia, la modelo Barby Franco.

En una entrevista con Big Bang News, la mediática contó: "me presenté como querellante en la causa que estoy contra Fernando Burlando, en la cual él me falsificó la firma, y esto ya se confirmó. Ellos hicieron recibos truchos y ellos me quieren acusar de haberles pedido un millón de pesos y por eso me allanaron".

"Burlando no tiene calle, lo único que tiene es operaciones", lanzó. Y fue más allá: "su novia, Barby Franco, es lesbiana. Se me tiró y estuvo con Ailén Bechara".

Por otra parte, aseguró que "Yanina (Latorre) rompió el acuerdo tres veces, y tenía que pagar tres multas, yo había confiado en buena fe que estaba homologado, los llamé para ver que hacíamos y no me dieron ni bola y ahí empecé a publicar audios de nuevo. Ahora van a tener que pagar cada uno de los daños".

"Estoy como querellante y ahora soy yo la que acusa. En las escuchas parece una extorsión de mi parte, pero si voy 6 horas a explicar ante la justicia, como lo hice, las cosas cambian y a mi no se me detuvo porque tengo razón", afirmó Jaitt.

"Yo siempre quise terminar con esto, ellos no, aman la prensa", acusó.

Luego habló de la tristemente célebre "puntita": "Por supuesto que lo de la punttia se concretó, y fue mucho más que la puntita. Incluso, en mi casa, después de haber tenido sexo conmigo Diego me dijo de hacer un trío con Yanina y eso sí que no se concretó porque a esa vieja no la toco ni con una espátula".

Respecto al allanamiento que la Justicia realizó en su casa, Jaitt dijo que "venían a buscar el famoso video de los chilenos con Diego. Mirá si voy a tener eso en mi casa... Pero tengo la misma información de los chilenos, de un travesti, y de otras mujeres más".

"Ayer me llegaron a mi casa unos papeles que dicen que ellos quieren ampliar una causa de extorsión, la cual dice que yo amenazo con los tweets y que así estoy perjudicando la imagen sexual de Diego. Se la lastran y la culpa la tengo yo", lanzó.

Y finalizó asegurando: "Yo no voy a parar hasta que terminen con la farsa".