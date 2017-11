Recontrarreviral: La foto de Magario y Espinoza, "muy enamorados"

"No tiene nada de malo que estén juntos. No entendemos porqué tanto escándalo en las redes. El presidente Macri se la pasa yendo y viniendo a Villa La Angostura", respondieron a Urgente24 desde el entorno de Fernando Espinoza, quien hoy lucha por el sillón de Antonio Cafiero, ex presidente del Consejo Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

En la imagen que se viralizó en las redes desde el comienzo de semana gracias al coordinado accionar de los trolls macristas, repudian que la intendente de La Matanza esté vacacionando, en medio de la crisis económica que acosa a la Argentina.

"Sí, están juntos y no hay ningún problema en comunicarlo. Él estaba solo (separado hace tiempo) y ella también", reforzaron quienes acompañan en su proyecto político tanto a Magario como a Espinoza.

También confirmaron que ya están en La Matanza para el rearmado político, de cara a las elecciones en el PJ el próximo 17 de diciembre.

El llamado a elecciones -tras la dura derrota del pasado 22 de octubre, a manos de Cambiemos-, tiene como objetivo encauzar la crisis política que hoy vive el peronismo, uniendo a "todos los sectores del peronismo", principalmente el Frente Renovador de Sergio Massa y el espacio Cumplir de Florencio Randazzo.

Según trascendidos periodísticos que pudo confirmar este portal, tanto Magario como Espinoza analizan muy seriamente su lanzamiento en 2019 para ocupar el cargo de María Eugenia Vidal.

Magario y Espinoza de trampirula en Villa La Angostura.

(Parece que no era el Caribe) pic.twitter.com/FC5PZDXYJn — Karina Ibañez (@KarolaGabriela) 8 de noviembre de 2017

Partieron desde Montevideo

