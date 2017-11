Tinelli tocó fondo y reza para llegar a diciembre

En las últimas horas, Marcelo Hugo Tinelli decidió rescindir su contrato con el ex Grupo Indalo, ahora propiedad del grupo inversor OP Investments, según confirmó Jorge Rial en Intrusos (América). Esta decisión se debe a la falta de pago de su sueldo y el de los trabajadores de ShowMatch (El Trece). Pero también denunció a Cristóbal López y Fabián de Sousa ante la Justicia por "estafa" y "fraude".

La productora Ideas del Sur no es rentable y afronta deudas millonarias, tanto con los empleados como con el propio Tinelli. "Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", denunció el conductor a través de su cuenta de Twitter hace unos días. “Deudas que superan los 20 palos verdes, 27 cheques rebotados y en un año un sólo sueldo”, dijo Rial este jueves 09/11 en Intrusos.

Pero lo cierto es que ni Ideas del Sur ni Tinelli son una prioridad para el nuevo grupo inversor que lidera el ex Newman Ignacio Rosner, y el formato de Showmatch ya está agotado.

La relación comercial se remonta hacia unos años atrás. En septiembre de 2013 Cristóbal López le compró el 51% de la productora a Tinelli y, en abril de 2016, le compró un 19% que no se pagó en su totalidad. "Ya le dijeron a Tinelli que no va a cobrar un peso este año y que el 19% que le deben (de la venta de Ideas del Sur) no se lo van a pagar”, contó Rial.

Según adelantó, los nuevos accionistas del exGrupo Indalo le dijeron a Tinelli: “O volvés a tomar las riendas de Ideas del Sur o hacemos una convocatoria de acreedores y cobrás cuando cobren los demás, si te apurás, cobrás un millón de pesos". El contrato era entre Cristóbal y Tinelli, no con el grupo que lidera Rosner.

El problema es qué pasará con todos los empleados de la productora si va a quiebre. Tinelli, por su parte, probablemente arme una nueva productora, según adelantó el conductor de Intrusos: “Está armando su propia productora de contenidos con su gente de confianza (Chato Prada, Federico Hoppe). Hay dos cadenas internacionales interesadas en contenidos que pueda generar Tinelli”.

Además explicó que Tinelli ya no tiene la obligación de trabajar porque rescindió el contrato. Sin embargo, aclaró que no lo va a hacer y Showmatch va a seguir en el aire hasta mitad de diciembre.

Tinelli mantuvo comunicaciones con Clarín y le dijeron: "Podemos bancar pero con una condición, los PNT tenes que compartirlo con nosotros”. Pero el conductor se habría negado. Tinelli siempre se quedó con los PNT, como ocurrió en Telefe, Canal 9 y ahora en El Trece, todos los canales por los que pasó. Pero Clarín ahora habría exigido otra cosa.

Por si fuera poco, Tinelli también denunció a Cristóbal López y De Sousa por "estafa" y "fraude". "Venimos a interponer una querella criminal con relación a los hechos que a primera vista se presentan como delitos de estafa, desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta", indica la denuncia.

Según explica el texto, el conductor firmó un contrato con South Media, empresa del ex Gupo Indalo, presidida en aquel entonces por De Sousa, para "prestar tareas de asesoramiento artístico respecto de los contenidos generados por Ideas del Sur SA". Pero, Tinelli habría comenzado a "sufrir serias dificultades para obrar lo que se le debía en virtud de los contratos suscriptos".

López y De Sousa "no aparecieron para cumplir las obligaciones que previamente habían contraído", afirma la denuncia. Ambos "venían arrastrando una enorme deuda ante la AFIP y no se trataba de una simple deuda, sino que afrontan causas penales por infracciones a la Ley Pena tributaria y fraude al Estado".

Por su parte, Tinelli afirma que nunca "hubiera aceptado el contrato contrato ni habría concertado ese acuerdo de haber sabido que los aparentes bienes provenían del fruto de actividad delictiva", tal como explica el texto.

Este jueves 09/11 por la tarde, Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, se reunió con Tinelli para saber qué será del futuro del programa. “Hay Bailando para rato“, dijo Suar a la salida de la reunión. Según publicó Exitoína, el conductor rescindió el contrato que le daba exclusividad hasta 2023 a Ideas del Sur. ¿Qué pasará con el conductor en 2018? ¿Continuará en El Trece?