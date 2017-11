Vuelve S.W.A.T. con una nueva versión

Moore engordó unos 5 kilos para componer a “Hondo” y alejarse de sus viejos personajes.



La famosa, pegadiza e inconfundible música que cierra los capítulos de la nueva versión de S.W.A.T., el policial que el martes 7/11 estrenó FOX , es la misma que se utilizaba en la vieja serie de 1975, producida por Aaron Spelling. Shemar Moore, se pone en la piel del sargento de la unidad táctica de la policía de Los Angeles (Daniel “Hondo” Harrelson), que afirma estar un poco más cerca de la versión cinematográfica con Samuel L. Jackson, quien asumió el mismo rol en 2003.

S.W.A.T. Trailer

Sin embargo, no todo es igual en la nueva vuelta de la serie. La idea fue traída por los productores de The Shield y los de Prison Break. Además, hay muy buenos guionistas y la principal idea fue modernizar la historia trayendo la realidad a la pantalla chica. "Por eso hay diversidad, protesta por la discriminación racial, enojo de las minorías por lo que presumen como una Policía de gatillo fácil y la búsqueda de justicia", dijo el actor.

El famoso sargento Harrelson es en esta nueva versión 2017 es un policía criado en el peligroso vecindario de South Central, que ahora se encarga de patrullar con su equipo. “Vamos a cambiar la relación con el barrio. Vamos a tratarlos como si fueran nuestra familia”, se lo escucha decir a “Hondo” en el piloto. Aparentemente el personaje sufrió una gran cantidad de maltratos por policías en su adolescencia y es por eso que decidió unirse a la fuerza con el objetivo de tratar de cambiarla por dentro.

Quienes siguen la famosa serie Criminal Minds sin duda conocen a Shemar Moore como Derek Morgan, un agente especial de una unidad del FBI que se dedica a descubrir criminales estudiando sus diversos comportamientos. Shemar fue Morgan por 11 temporadas completas, hasta que se despidió en 2016, aunque sigue apareciendo como actor invitado.

Shemar contó que su entrenamiento fue muy duro, siguieron a agentes de grupos del S.W.A.T. angelino y también del de San Diego en sus operativos para poder inspirarse en la composición de su personje. “Les preguntábamos poco, tratamos de observar lo que pudieran darnos. Es muy fuerte verlos en acción, me tocó ver morir a un delincuente acribillado, fue duro. Es gente que ha visto la oscuridad, pero igual sonríe”, dijo el actor. El no tiene el mismo pasado sufrido de su nuevo personaje. Universitario, creció hasta los 6 años viajando por Europa con su madre docente. Pero le encanta poder darles con la serie una voz a los que no la tienen.

En el nuevo equipo S.W.A.T. se incorporó la imagen de dos mujeres (una de ellas latina y a cargo), y un nuevo integrante, Jim Street (que en la película de 2003 interpretaba Colin Farrell y aquí lo hace un joven actor australiano, Alex Russell), un veterano al que “Hondo” le quita voluntariamente el mando, “Deacon” (Jay Harrington), y por último Dominique Luca, el conductor al que interpreta Kenny Johnson.

jim.jpg



Además, el protagonista engordó 5 kilos, mayormente de músculos, a su cuerpo atlético, entre otras cosas para diferenciarse de su caracterización del antiguo Derek Morgan. Acostumbrado a hacer pesas desde hace 20 años con un entrenador que fue Mister America, sabe que se hace foco en sus trabajados abdominales. Pero ahora, a los 47 y haciendo el rol de alguien 10 años menor, está pensando en hacer algunos cambios.

“Todo bien con tener buen físico, sirve para la profesión y para la autoestima, pero cada vez me resulta mas difícil el mantenimiento”, dice Shemar, quien después de S.W.A.T. piensa en convertirse en un actor dramático.

La mexicana Stephanie Sigman se pone en la piel de la jefa del equipo de agentes que lidera “Hondo”. Ella, que aquí juega un rol romántico aunque reprimido con el personaje de Shemar (no están permitidas las relaciones entre gente que está a cargo en la fuerza), sabe que es poco común ver a actrices mexicanas que interpreten a mujeres con poder.

Aparentemente, eso tampoco ocurre mucho entre las filas policiales, al menos por lo que aprendió en su recorrida investigando a su personaje, la capitana Jessica Cortez.

Por otro lado, la actriz Lina Esco, nacida en Miami, encarna a la única mujer policía que sale de patrulla con el equipo, Chris Alonso. “Una bad ass”, la describe. “Las mujeres policías tienen que trabajar el doble que sus compañeros para que no se vean sus debilidades. Ellos pueden tener un mal día, si nos pasa a nosotras, seguro que dicen que estamos con el período”, se enoja.

La serie policiaca se estrena también el próximo lunes 27/11 en AXN a las 22:05 horas. Su estreno en Estados Unidos fue el pasado 2/11, y consiguió reunir a casi 7,5 millones de espectadores, siendo líder de su franja horaria. Contará con un total de 8 episodios, con duraciones que oscilan entre los 40 y 45 minutos.