USA confirmó altos aranceles para la importación de biodiesel argentino

El gobierno de USA ratificó la aplicación de altos aranceles para las importaciones de biodiésel argentino. El Departamento de Comercio estadounidense ratificó los aranceles contra el biocombustible de producción nacional por supuestos "subsidios injustos". El gobierno de Mauricio Macri respondería con un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció a través de un comunicado la decisión final de aplicar un arancel a las importaciones de biodiésel argentino con tasas del 71,45 al 72,28%, más altas que las anunciadas con anterioridad. En agosto último, Ross había impuesto aranceles provisorios del 57%.

U.S. Department of Commerce

.@SecretaryRoss Announces Affirmative Final Countervailing Duty Determinations on Biodiesel from Argentina and Indonesia https://t.co/kaJlnRjZf1 — U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) 9 de noviembre de 2017

"El subsidio injusto del gobierno a los productos es algo que el Departamento toma muy en serio", dijo Ross, según el comunicado con la confirmación de la medida. "Si bien USA está comprometido con el comercio libre, justo y recíproco con todos los países, el gobierno de Trump defenderá a los trabajadores y las empresas estadounidenses injustamente perjudicados", agregó.

En Buenos Aires, el encargado de Negocios de la Embajada de USA, Tom Cooney, dijo que las negociaciones para llegar a un acuerdo "no prosperaron" y que el conflicto no afectaba la visión de ambos países de que son "socios fuertes".

"Como puede suceder entre amigos cercanos, los socios fuertes como USA y la Argentina a veces tienen diferentes puntos de vista sobre un tema", indicó Cooney en un comunicado. El funcionario también completó sus comentarios con una serie de tuits entre los que destacó que "la expansión del comercio y la inversión entre USA y la Argentina continuará pese a la cuestión del biodiésel".

La expansión del comercio y la inversión entre EEUU y Argentina continuará pese a la cuestión del biodiésel. EEUU sigue siendo uno de los mercados de exportación más importantes para Argentina - Tom — EmbajadaEEUUArg (@EmbajadaEEUUarg) 9 de noviembre de 2017

Junto con @mauriciomacri vamos a seguir transmitiendo a los inversores estadounidenses la transformación positiva de Argentina - Tom — EmbajadaEEUUArg (@EmbajadaEEUUarg) 9 de noviembre de 2017

EEUU es la mayor fuente de inversión extranjera en Argentina con casi 14 mil millones de dólares. Sólo desde julio, se anunciaron $1.500 millones en nuevas inversiones por parte de empresas como GM, Exxon, Pfizer, Chevron, entre otras – Tom — EmbajadaEEUUArg (@EmbajadaEEUUarg) 9 de noviembre de 2017

están profundizando la relación que supera con creces cualquier cuestión puntual o tema de exportación - Tom — EmbajadaEEUUArg (@EmbajadaEEUUarg) 9 de noviembre de 2017

En 2016, las importaciones de biodiésel de la Argentina a USA sumaron alrededor de US$1.240 millones.

La administración de Donald Trump considera que las retenciones, de 27% en el aceite de soja, la materia prima del biodiésel, versus 0% del biocombustible, son un subsidio implícito para los productores de biodiésel en la Argentina, ya que les permiten adquirir la materia prima a un valor inferior al precio internacional.

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) rechazó "categóricamente" la decisión, mientras que la industria norteamericana, agrupada en la Junta Nacional de Biodiésel (NBB, según sus siglas en inglés), la celebró.

"La decisión se basa únicamente en los diferenciales de derechos de exportación entre el biodiesel y el aceite, práctica que no se considera subsidio en el marco normativo de la Organización Mundial de Comercio", dijo Carbio. "La competitividad del biodiesel nacional a nivel mundial no se debe ni a subsidios ni a prácticas de dumping y lamenta que la industria norteamericana lleve a cabo investigaciones que no se ajustan a los compromisos comerciales multilaterales vinculantes entre ambos países", agregó.

La NBB había denunciado a la Argentina para hacer frente a "una avalancha de importaciones subsidiadas" que provocaron "pérdidas de participación de mercado y precios deprimidos" para los productores nacionales. Las compras de combustible a la Argentina aumentaron un 464% entre 2014 y 2016, según la NBB, y capturaron 18,3 puntos de participación de mercado.

"La industria del biodiésel ha resultado herida en los últimos años debido a importaciones injustamente comercializadas desde la Argentina e Indonesia", dijo en un comunicado Doug Whitehead, director de operaciones de la NBB. "Este es un paso adelante para garantizar que el producto que respalda casi 64.000 empleos no se vea perjudicado por las importaciones desleales", agregó.