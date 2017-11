El nigeriano argentinizado que puede jugar el Mundial de Rusia

Con tan solo 14 años, Orode convirtió un gol en la Primera División de Nigeria, el 24/04/04, jugando para el Mighty Jets FC ante el Plateau United.​

Tras pasar por el Mighty Jets FC y luego por el Sharks FC, ambos de Nigeria, fue descubierto por el agente FIFA Marcelo Houseman, que lo llevó a Lleida de España en 2009, donde quedó seleccionado para entrenar con el plantel. En 2009, pasó a San Lorenzo de Almagro, que compró el 40% de su pase. El 21/11 de ese año, debutó con la camiseta de San Lorenzo de Almagro reemplazando a Diego Rivero, contra Huracán en Parque Patricios, partido en el cual le dio una gran asistencia a Juan Manuel Torres en el segundo gol de su equipo. Fue su única participación con el club azulgrana.

Tras el aviso de Diego Simeone (director técnico de San Lorenzo), que no iba a ser tenido en cuenta para el siguiente torneo del año 2009, el jugador nigeriano fue dado a préstamo a Nueva Chicago,de la B Metropolitana donde jugó varios partidos alcanzando buenos rendimientos.

En junio del 2010 regresó a San Lorenzo, bajo la dirección técnica de Ramón Díaz, quién no lo iba a tener en cuenta. Entonces, se fue a la CAI. A principios de 2012 fue transferido a Excursionistas, donde jugó muchos partidos en el torneo de la Primera C y hasta de la Copa Argentina. En el segundo semestre del 2012, fue fichado por el Club Luján. A mediados de 2013 llega al Club Comunicaciones donde fue dirigido por Jorge Vivaldo.

En 2014 tuvo un breve paso por el Club Deportivo Walter Ormeño de la segunda división de Perú. Ese mismo año volvería al Club Comunicaciones.

En 2016 jugó en Sportivo Barracas de la Primera C, cuarta división del fútbol argentino.

Luego se afianzó en Defensores de Pronunciamiento, de la pequeña localidad homónima de la provincia de Entre Rios donde participa del Torneo Federal A.

El jugador confesó que su actual hogar es una ciudad muy chiquita, un pueblo muy lindo y donde se siente muy cómodo y tranquilo. Muy diferente al ritmo de Buenos Aires. "Vamos con los chicos a la plaza, camimanos tranquilos, no existe ningún peligro" , define Orode.

"Cuando finalizó mi contrato -explica- en Sportivo Barracas, surgió esta posibilidad de Depro. Estaban buscando un volante ofensivo y me contactó el técnico, Hernán Orcellet, que me contó su idea y que habían visto un video mio. Me sumé al plantel y estoy muy feliz, porque me encontré con gente humilde y de gran corazón. Desde el primer día me sentí refeliz, rebien y recontento; no me trataron como alguien nuevo sino como si fuese uno de ellos desde hacía mucho tiempo. Vine para aportar y ayudar al equipo" .

Orode está feliz en Argentina. Además de haber hecho casi toda su carrera futbolística en el país, conoció a Yasmín, se casó con ella y tuvo dos hijos: Salvador y Simona. Al llegar no sabía nada de español, pero tuvo que aprenderlo a la fuerza para poder comunicarse con sus compañeros. Hoy lo habla a la perfección y sueña con formar parte del plantel nigeriano en la próxima Copa del Mundo. Al igual que en Brasil 2014, el sorteo podría cruzar a su país con la Argentina y el sueño estaría completo.

Mientras se destaca con sus gambetas y sus goles en el Federal A, tiene un anhelo por delante: que lo convoquen de Nigeria. " Me dijeron que me están observando para convocarme a la Selección. Gracias a Dios me tienen en cuenta, están siguiendo mis actuaciones en Depro, saben que estoy jugando en la tercera categoría del fútbol argentino y existe una posibilidad, quizás complicada pero posibilidad al fin. Mi sueño es volver a vestir la camiseta de mi país como en 2007. Ojalá se dé" , dice ilusionado.

La principal fuente de trabajo de los 3.000 habitantes de Pronunciamiento estaba en los aserraderos, pero en los últimos años se reactivó el empleo por la llegada de un importante frigorífico y galpones de criado de pollos. El centro de encuentro gastronómico es el bar comedor El Borrachito, donde suele almorzar el plantel del Depro antes de los partidos. De fondo, por los parlantes, suena el himno que Pocho Gaitán, el cantante famoso del pueblo, le dedicó al club.

El Club Defensores de Pronunciamiento es el nombre oficial de la entidad deportiva fundada el 18/09/72, aunque todos lo llamen con un nombre más breve: Depro. Esta modesta institución de la localidad de Pronunciamiento, situada a 35 kilómetros de Concepción del Uruguay, ciudad cabecera del Departamento Uruguay en la provincia de Entre Rios, inició su periplo en el ascenso nacional en el Argentino C de 2009. En la temporada 2011/12 llegó, como invitado, al Argentino B. Descendió y volvió a subir en 2014. Y a fines de 2015 obtuvo el histórico ascenso al Federal A tras superar en las finales a San Martín de Mendoza: 2-1 (goles de Fernando Araujo e Iván Valente) en Pronunciamiento y 1-0 (Héctor Echagüe) en tierra cuyana.

Esta temporada el club, que tiene como presidente a Yari Gurnel, se erigió en la sorpresa del Federal A: es uno de los invictos del certamen, aunque está a cierta distancia del primer puesto ya que tiene mayoría de empates (7), y sólo dos triunfos. En la Zona 3 compite contra equipos experimentados con paso reciente en la B Nacional como Central Córdoba de Santiago del Estero, Sportivo Belgrano, Douglas Haig y Atlético Paraná. Orode anotó 2 de los 13 goles que lleva el equipo: ambos de visitante en los empates 1-1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y con Atlético Paraná.

Este es el equipo donde en este momento juega Orone y tan solo cabe esperar cuál será el destino de este famoso nigeriano.