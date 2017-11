Impresentable Louis C. K.: No le bastó con 1 y abusó de 5

Dos actrices, Dana Min Goodman y Julia Wolov, afirman que Louis C. K., de 50 años, las invitó a su habitación de hotel después de que actuaran en el festival de comedia de Aspen, Colorado, en 2002. En cuanto llegaron, el actor preguntó que si se podía sacar el pene. "Ellas pensaron que estaba de broma. Pero a continuación “lo hizo de verdad”, dice Goodman en la entrevista. “Procedió a quitarse toda la ropa, se quedó completamente desnudo y empezó a masturbarse” , concluyó.

Louis Szekely (n. 12 de septiembre de 1967, Washington, D.C., Estados Unidos), conocido profesionalmente como Louis C.K., es un comediante en vivo, guionista de televisión y cine, actor, productor y director. Es la estrella del programa de comedia de la cadena televisiva de cable FX, Louie, la cual él también escribe, dirige y edita.

El nombre artístico "C.K." proviene de la pronunciación aproximada en el inglés de su apellido húngaro, Szekely. C.K. Nació en Washington D. C., de Mary Louise Davis, una ingeniera de software, y Luis Szekely, un economista.​ Su abuelo paterno, un húngaro judío, emigró a México, donde conoció a su esposa y futura madre de sus hijos, católica y de origen mestizo.El padre de C.K. nació en México y su madre es estadounidense de origen irlandés. Los dos se conocieron en la Universidad de Harvard cuando su padre se encontraba tratando de terminar su título universitario durante un programa de verano.​ Pese a que C.K. nació en Washington, vivió en la Ciudad de México hasta sus siete años.​ Su primer idioma es el Castellano, y aún retiene la nacionalidad mexicana.

Luego de mudarse de México a Boston, Massachusetts, C.K. descubrió que quería convertirse en escritor y comediante, citando a Bill Cosby, Richard Pryor, Steve Martin y George Carlin como algunas de sus influencias. Cuando cumplió diez años, sus padres se divorciaron. Él y sus tres hermanos fueron criados por su madre en Newton, Massachusetts. Su principal motivación para producir películas y programas de televisión fue su madre: " Recuerdo haberme puesto a pensar cuando estaba en el quinto grado, ' Tengo que meterme en esa caja y mejorar esta porquería'... Porque ella se lo merece" , decía el comediante.

Luego de graduarse de la Secundaria de Newton North, C.K. trabajó como mecánico de automóviles en Boston mientras reunía el coraje para probar suerte en la comedia en vivo. Su primer intento fue en 1984 durante una noche de micrófono abierto en un club de comedia donde se le brindaron cinco minutos pero el sólo tenía preparado material para dos.​ La experiencia lo mantuvo alejado de los escenarios dos años. C.K. poco a poco llegó a realizar presentaciones pagadas, incluso siendo el acto de apertura para Jerry Seinfeld y siendo el anfitrión de clubes de comedia1​ hasta que se mudó a Manhattan en 1989.

Otro de los episodios de abuso sucedió cuando la cómica Abby Schachner llamó a Louis C. K. para invitarle a uno de sus espectáculos. La actriz asegura que el cómico se masturbó durante la conversación telefónica.

Una actriz más, que ha dado su testimonio de forma anónima, asegura que Louis C. K. le pidió varias veces que le viera masturbarse cuando ambos trabajaban juntos en el show de Chris Rock, donde el cómico era guionista y productor. Ella accedió. Tenía 20 años.

Además, Rebecca Corry, afirma que cuando estaba trabajando con Louis C. K. en la grabación de un piloto en 2005 el actor le preguntó si podía masturbarse delante de ella. Corry relata que el actor le preguntó si podía ir a su vestuario para tal fin. Ella dijo que no. Según su relato, Louis C. K. “se puso rojo”. “Me dijo que tenía problemas” . Los productores de la serie, Courtney Cox y David Arquette, confirman al Times que se enteraron de lo que había pasado.

El representante de Louis C. K., Lewis Kay, respondió a la publicación del periódico neoyorquino diciendo que el artista no iba a contestar ninguna pregunta al respecto. Ni el representante ni el actor contestaron a los emails del Times.

La nueva película de Louis C. K., titulada I Love You, Daddy, se iba a estrenar este jueves 9/11, pero el estreno fue cancelado de repente a mediodía ante los rumores de que estaba a punto de salir una información dañina para el actor relativa a su conducta sexual. Asimismo, fue cancelada a última hora su aparición en el programa de variedades nocturno de Stephen Colbert.

"I Love You, Daddy" es una comedia en blanco y negro sobre un guionista de éxito (Louis C. K.) cuya hija adolescente (Chloë Grace Moretz) empieza una relación sentimental con un hombre varias décadas mayor (John Malkovich).

Los relatos sobre la conducta sexual de Louis C.K. se producen en medio de un ambiente de profunda revisión de este tipo de comportamientos en el mundo del espectáculo. Una ola de denuncias públicas invade los medios desde principios de octubre y van desde el acoso verbal hasta la violación. Las carreras del productor Harvey Weinstein, el jefe de Amazon Studios, Roy Price, el director James Toback o el actor Kevin Spacey han quedado destruidas en cuestión de días por estas acusaciones.

El tema ya es Trending Topic en Twitter y la gente ya está haciendo sus comentarios al respecto.