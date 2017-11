Juguetes sexuales: ¿Cuál llevar a casa?

De todos los colores y para todos los gustos, así de abrumadora es la experiencia de entrar a una sex shop, tiendas que se han multiplicado – no menos que por rentable- y han salido de la clandestinidad en la ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de lugares, donde la diversión y el placer se pueden ver, tocar, oler y hasta degustar, es el punto de encuentro donde parejas, y solitarios, se desinhiben por completo en busca de satisfacción. Pero ¿Quiénes son los usuarios de estos lujurioso recintos? Y ¿qué es lo que más se llevan?

Para esto, el equipo de Urgente24 visitó la tienda Sexually, ubicada en la afamada avenida Corrientes, en busca de respuestas, datos curiosos y un par de recomendaciones personales.

En esta impúdica tarea por encontrar el placer y nuevas tendencias, nos ayudó María la jovial encargada de este establecimiento comercial, quien atiende como una confidente y orientadora en la materia.

Para María, quien aseguró haber usado varios de los artículos que se venden en el lugar, la comunicación y un previo acuerdo son fundamentales, para aquellos que se quieran adentrar y experimentar algo fuera de lo habitual.

En una amena conversación nos ofreció datos relevantes sobre la clientela, sus anécdotas y los objetos más cotizados del mercado. Asimismo, nos dio excelentes recomendaciones para los que acuden por primera vez a este tipo de lugares, he aquí alguna de ellas:

Secretos, datos y sugerencia

¿Quiénes son los que más compran en una sex shop?

"Las mujeres son más desinhibidas, no tienen vergüenza y saben lo que vienen a comprar, lo tienen muy claro. Es un 80% de mujeres contra un 20% de hombres, las que vienen, y son de todo tipo, casadas, solteras y las que están de novio. Las parejas homosexuales son clientela común, en especial las constituidas por mujeres. Las chicas venezolanas, colombianas y brasileñas están mucho más habituadas a este tipo de lugares. Incluso las centroamericanas, mucho más que las argentinas. Una vez vinieron un grupo de brasileras que la tenía tan clara que hasta a nosotras (las vendedoras) nos daba clases".

¿Qué hay de los hombres?

"Hay muchos hombres que como entran salen, pero los que pasan de los 60 y 70 años vienen por películas o por consoladores muy grandes. Desde que estoy aquí uno de los consoladores más grandes se lo llevó un hombre de pasados los 70. También están las parejas gay que llevan mucho los artículos de la parte anal y los cinturones con consolador... La vez pasada vinieron unos chicos uruguayos que se llevaron la cola (objeto peludo en forma de cola de perro, que en uno de sus extremos tiene un vibrador en forma de lanza). Que se introduce en el ano y genera vibración. Uno de ellos, que era la parte femenina, quería la cola, pero como si a vos te gusta un vestido y te lo quieres comprar".

¿Qué prefieren los jóvenes?

"La juventud se va más a la parte del sadomasoquismo, todo esto por la moda de las Cincuenta Sombras de Grey. Los jóvenes se tiran a hacer cosas mucho más osadas. Pero no son los únicos, una vez vino una señora de 78 años a comprarse un vibrador. Eso es maravilloso y más a esa edad. Sin embargo, la de mayor edad que ha venido es de 83 años, vino con un grupo de amigas y se llevaron varios artículos".

¿Quiénes se llevan las cosas más extravagantes?

"Lo más descabellado que se han llevado es este (señalaba un pene gigante de 43 centímetros de largo y al menos 15 centímetros de diámetro) se lo llevó un chico gay. Es importante decir que desde el momento en el que está en el mercado es porque alguien lo consume".

¿Qué cosas y quienes las compran?

"Las mujeres la primera vez que vienen por lo general se llevan vibradores chiquititos, los que puedes llevar en una cartera y que se utilizan en cualquier lugar. Hay chicas que incluso van al cine con ellos puestos, las lesbianas los strap, cinturillas con consolador, las muñecas inflables se las llevan los mayores de 60, las parejas (por lo general mayores de 40) todo lo que es la parte de anillos y aceites; y los gays los artículos de la parte anal".

¿Con qué comenzar?

"Si vives en pareja y vas a iniciar te recomiendo la parte de los anillos, es una experiencia nueva y muy placentera. Luego la parte de los geles y aceites comestible. Yo los he probado en lo personal, a parte soy una mujer grande y sé hasta donde llegan mis límites. Hay una barrera que yo no voy a cruzar, pero a mi edad (45) hay cosas que yo no conocía como los anillos, aceites para el acto previo con sabores exquisitos".

"Si estás soltera los vibradores chicos son lo mejor, son de esos que puedes llevar en la cartera y a cualquier parte. Todo es cuestión de gustos, porque hay gente que los pequeños vibradores les encanta, pero para otras son demasiado fuertes. Los hay con cargador USB y los que se controlan a través de una app. Para los chicos tenemos las vaginas que son de un material y textura de calidad y les permite eyacular dentro, porque son lavables. también están las vaginas con vibrador, es decir no tienen que hacer más nada solo colocárselo y disfrutar y entre lo más sofisticado está unn aparato que gira y tiene especie de lenguas que le dan una caricia deliciosa al pene".

¿Beneficia esto a la pareja?

"Son cosas nuevas que, a una pareja con 44 años de casada, como es mi caso, donde mayormente puedes hacer muchas cosas pero con el tiempo se vuelve rutinario, la cambia y hace el sexo mucho más ameno. Todo esto suma".

¿Cuánto se gasta en promedio?

"En promedio, una pareja se gasta $ 1.200 cuando viene. Sin embargo, eso varía, hay personas que han gastado $ 8.600 en una sola compra. Los más costosos son los juguetes que se cargan con USB y vibradores que son manejados a través de apps. Tienes de todo desde $ 400 pesos hasta $ 9.000”.

Recomendaciones

Para muchos puede ser algo estresante ir a una sex shop, más si es primera vez en visitar un lugar de estos. Entre tantos colores, objetos y tamaños -sin aminorar la vergüenza en algunos casos- hay mucho que ver y entre tanto que escoger. Sin embargo, María nos dio algunas recomendaciones que debes considerar:

Seguridad: la primera recomendación que nos da María es la de no comprar nada si no estás seguro, recuerda que los objetos que allí se exhiben una vez vendidos no pueden ser devueltos. Pide ayuda: si quieres comprar algún juguete sexual lo mejor es dejarte orientar por los que saben. Coméntales qué estás buscando y para quien lo estás buscando. Convérsalo previamente: si busca salir de la rutina con tu pareja, lo mejor es que lo converses primero con ella. “Que ambos estén de acuerdo e incluso que vengan juntos es lo mejor”, dice María. Atrévete a probar: es tanto lo que puedes conseguir en un lugar de estos, que bien vale la pena detallar cada uno de los objetos que se muestran en los estantes. Desde la lencería para un juego de roles hasta aparatos sofisticados que te permitirán llegar al climax en pocos instantes. Deja la pena: si ya te atreviste a pasar por esa puerta con focos rojos, intenta relajarte y escuchar sugerencias. Quizás terminas teniendo empatía y consigues un interesante intercambio de conocimientos sexuales.

Escrito por: Lissette Da Silva DS.