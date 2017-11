Tyson no pudo entrar a Chile y Maradona los tildó de “traidores” por las Malvinas

El ex campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, el estadounidense Mike Tyson, no pudo ingresar este jueves (09/11) a Chile por no cumplir la Ley de Extranjería del país trasandino. El ex campeón del mundo, de 51 años, estaba invitado a una presentación de unos premios organizado por una estación de televisión por cable. La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que no detalló los motivos exactos por los que se le negó el ingreso, señaló que Tyson será devuelto a su país de origen en las próximas horas. Tras conocerse esta noticia, el ex capitán y entrenador de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, defendió a Tyson y disparó polémicas declaraciones a través de su cuenta de la red social Instagram en que “qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson a Chile. Por problemas que podemos tener todos. Cuando ellos traidores vendieron a los chicos en Malvinas.. y ¡Pinochet fue un genocida!”.

