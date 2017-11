Sin fallo judicial, Indalo sin dueño: El BCRA supende a Finansur

El Banco Finansur, propiedad del exGrupo Indalo que lideró el caído en desgracia Cristóbal López, fue suspendido por 30 días porque no cumplió con una capitalización de $10 millones que le había ordenado el Banco Central. Al mismo tiempo, se decidió la suspensión de Martín Redrado, quien estaba negociando la venta de la entidad bancaria, a un grupo chino. Aparentemente, la cuestión consiste en que no hay un accionista en funciones, algo que sucede con todas las empresas del ex GrupoIndalo porque hay una instancia judicial que resolver pero el negocio bancario es más sensible que otros, en especial en instancia de ventas.

