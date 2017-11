¡Llega a ver esta foto la 'cheta' (K) de Nordelta, y se infarta!

“Salí con ella un par de noches. Pocas, pero sé cómo es. Le gusta la billetera. Seguro armó todo esto con un productor y se les fue de las manos. Le gustan más los medios que laburar. No es cheta, no es cirujana. No existe. Toma más leche que la Süller. Lo de su consultorio es mentira, no es cirujana. Ella suele viajar con millonarios, fue a Miami varias veces, pero no tiene un mango". Así de sencillo describió Jacobo Winograd a la supuesta cirujana de Nordelta, Cinthia Solange Dhers, quien fue su pareja.

Caballero como pocos (¡!), Winograd la atacó al aire de Infama: "Lo de Nordelta debe ser un chongo, un amigo. No es cirujana ni millonaria. Comía pizza, qué va a comer sushi...".

Por su parte, quienes quedaron fuera de juego en las redes fueron los K. Es que al nombrar a Nicolás Dujovne y otros ministros, los trolls del Frente para la Victoria advirtieron a sus seguidores que "así piensan quienes hoy ejercen el poder" sobre las personas que toman mates y no comparten su "estética visual". Es que, al parecer, ¡la falsa cirujana terminó siendo kirchnerista!

Quienes obsesionados comenzaron a revisar su Twitter encontraron comentarios tales como "Cristina sos la mejor presidenta y Macri, un inoperante total".

Felicitaciones a CFK siempre divina e inteligente!!!!!! Adelante — Chikita/ Paris / (@chiquitadhers) 14 de agosto de 2011

Macri la re puta que. Te pario — Chikita/ Paris / (@chiquitadhers) 17 de noviembre de 2011

Macri inoperante e inutil total!!! No sirve ni en la empresa del papito — Chikita/ Paris / (@chiquitadhers) 21 de diciembre de 2011

Y de paso, el tema de la pertenencia K del personajes detrás del personajes:

"Cristina sos la mejor presidenta" y "Macri inoperante total": el insólito pasado militante de la cheta de Nordelta https://t.co/N0D9XDV40l pic.twitter.com/9KC1e4JDiu — Diario Popular (@populardiario) 9 de noviembre de 2017

Resultó ser kumpa la falsa cheta, ya me parecía... pic.twitter.com/wclOmF3sj1 — VIKING #MMXIX (@WalhallaMann) 9 de noviembre de 2017