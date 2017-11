Ganó o no la pelea por los fondos: No todos dicen lo mismo...

La tapa de los principales matutinos porteños se vieron inundadas esta mañana con la noticia que generó la reunión de ayer de Mauricio Macri junto a los gobernadores en la Casa Rosada, en la cual se les entregó la propuesta de reformas impositivas y se planteó incluso la eliminación del polémico Fondo del Conurbano.

El diario 'Clarín' señaló que "acuerdan que Vidal reciba $20.000 millones por año para obras en la Provincia" aunque aclara que "las demás provincias también serán beneficiadas".

Uno de los artículos del matutino afirma que: "(...) De firmar el acuerdo, que debería ser formalizado con un proyecto de ley para que se debata en el Congreso, todas las provincias desistirán de los juicios que tienen contra el Gobierno Nacional.

Hay 56 juicios identificados de provincias al gobierno nacional por distribución de recursos, por una cifra cercana a los $340 mil millones, según estiman en Nación.

Esto, además del reclamo de Vidal que asciende a unos $400 mil millones por los últimos cinco años, que la gobernadora estaría dispuesta a "perdonar" si es que se atiende el reclamo de eliminar el tope y "se garantizan los fondos hacia delante". "Estamos dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva y no mirar para atrás: cambiamos futuro por pasado", dijeron desde la gobernación.

Sin embargo, aunque sería menor a esa cifra, la Provincia obtendría un beneficio: como los cambios se darán de manera gradual, Nación se compromete a girarle unos $20 mil millones por 2017, una cifra levemente superior el año próximo y otra en 2019, para completar, según estiman, "unos 100 mil millones". Ya para ese año, Buenos Aires tendría que recibir, en valores presupuestados para 2018, unos 65 mil millones de pesos (...)".

En otro artículo, muestra las posturas de los mandatarios. Afirma que:

- Juan Manuel Urtubey, gobernador peronista de Salta, se mostró en sintonía: "Cambia la matriz: el sistema impositivo argentino es un desastre y si queremos crecer, hay que modificarlo pero por etapas", le habría dicho al diario.

- El sanjuanino Sergio Uñac fue más genérico: destacó el "espíritu de la reunión" y la postura de Macri de avanzar atendiendo las visiones de las provincias para apuntar al equilibrio fiscal.

- El rionegrino Alberto Weretilnek validó que es una "propuesta y no una imposición" de Casa Rosada pero señaló que empieza una negociación intensa con la letra fina del acuerdo.

- Gustavo Bordet de Entre Ríos manifestó que "los acuerdos no se pueden alcanzar si no acercamos posiciones. No vamos resignar recursos porque estaríamos afectando la gobernabilidad de las provincias".

- Juan Schiaretti, que como el entrerriano tuvo información calificada porque viajó a USA con Macri, apuntó que la solución del Fondo del Conurbano "no surge de recursos de las provincias, sino de Nación".

El matutino resume que la "promesa de Macri, volcada al papel, es compensar a las provincias con un Fondo que en 2018 será de 16 mil millones y darle recursos extra a la gestión de María Eugenia Vidal". Pero que sin embargo, "lo que advierten los gobernadores es que detrás de esa solución, asoma otro paquete delicado: no solo la eliminación de IIBB, sino bajar Sellos a 0,5%, sacar tributos provinciales y beneficios específicos para radicación de empresas y empleos por, entre otras cosas, zona desfavorable. Ese tema es muy ripioso para las provincias patagónicas".

De hecho, ninguno tendría en claro "cuánto le pega toda la reforma. Lo que parece es que hay demasiados cambios para resolverlos en pocos días", habría dicho un ministro provincial en una frase que resumió el clima general.

En este mismo marco, el diario 'La Nación' afirma que "compensarán a Vidal por el Fondo del Conurbano y revisarán algunos impuestos". Además, considera que "la puesta en escena" logró que Vidal "desistiría de la demanda que presentó ante la Corte Suprema".

"(...) tras, una hora de reunión entre los mandatarios provinciales, se pudo advertir que hubo algunos ganadores y otros que se quedaron con muchas dudas hacia el futuro sobre la capacidad de todos para reducir los impuestos provinciales", sostuvo el medio que cita entre los vencedores a la propia Vidal: "puede considerarse privilegiada: recibirá desde 2018 unos 20.000 millones de pesos más por la compensación del Fondo del Conurbano Bonaerense que desaparecerá y ella desistirá de su reclamo ante la Corte Suprema.

Los demás mandatarios pudieron darse por satisfechos de que esos recursos saldrán de la Nación y no de sus provincias. En Buenos Aires advierten que el monto que aspiran compensar es de 65.000 millones de pesos, al que se debería llegar en los años siguientes".

'Ambito Financiero' dice que el "Gobierno festeja aval de provincias a reformas clave", aunque aclara que la "negociación" pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. En otras palabras, la negociación recién está iniciando.

Sin embargo, 'El Cronista' insiste en que María Eugenia Vidal "pide $65.000 millones para desistir de la demanda".

"Macri ofrece a provincias un nuevo pacto fiscal y terminar con el Fondo del Conurbano", si bien este "cambio" implicaría un ingreso de $20.000 millones para la provincia de Buenos Aires", lo cual no sería suficiente...

En su artículo al respecto de la reunión, afirma que el "oficialismo llevó a la mesa un paquete global de medidas que parte de la base que Buenos Aires desiste del juicio e incluye la derogación del artículo 104´ del Impuesto a las Ganancias. En ese capítulo consta el límite de $ 650 millones para Buenos Aires y que el 36% de la recaudación no ingresaba a la masa coparticipable. Con el aumento, la masa coparticipable se incrementará en $ 230.000 millones.

Pero lo que parecía simple no es tan así. Con este cambio, Buenos Aires pasaría a recibir $ 20.000 millones, marcando un crecimiento sobre los $ 650 millones actuales. Pero no es suficiente para hacer caer el juicio", aclara.

Cita además "una alta fuente de la gobernación" que explica que "la demanda de la provincia es por $ 400.000 millones, para que desistamos del juicio nos tienen que asegurar ingresos por $ 65.000 millones", y agregó: "Los gobernadores quedarían neutros por medio de las compensación y, además, se quitarían de encima la amenza de un pasivo latente. Se firma un pacto, se aprueba en el Congreso y es el fin del FC".

Algo similar plantea el sitio 'La Política Online', que afirma desde el título que "Vidal no quiere retirar la demanda por el Fondo del Conurbano hasta cubrirse de los riesgos jurídicos":

"(...) La propuesta de la Rosada le devuelve a la provincia de Buenos Aires una parte de lo reclamado por María Eugenia Vidal sin quitarle fondos al resto de las provincias. Como contraparte, la mandataria bonaerense debe retirar la demanda que presentó al respecto ante la Corte Suprema de Justicia.

Justamente en ese último punto está el conflicto. Desde el gobierno prefieren no anticiparse y por lo bajo aclaran que aún no está decidido cuándo se retirará la demanda del Tribunal Supremo. En realidad más que cuándo, el problema es cómo. O más exactamente, cuáles serían las implicancias que podría tener esa acción sobre la propia Gobernadora.

Según pudo saber LPO, retirar la demanda de la Corte significaría renunciar a la pelea por 400 millones de pesos. Es decir, terminaría generando un perjuicio fiscal a la provincia y la Gobernadora podría incluso tener problemas en la Justicia.

La disyuntiva es simple. ¿Si reclamó 400.000 millones a la Corte, cómo puede retirar la demanda por 20.000 millones anuales? Aunque todavía no hay certezas, en La Plata hablan de una ley que sea aprobada por la Legislatura bonaerense -quizás por dos tercios de los votos- y que deslinde responsabilidades a Vidal.

Es justamente ese inconveniente el que explica algunas desprolijidades en el anuncio. Durante la conferencia de prensa, Frigerio descontó que la Gobernadora retiraría la demanda inmediatamente. Más tarde, fuentes del gobierno bonaerense dejaron trascender que había que esperar una semana hasta el fin de las negociaciones. Pero, sobre el cierre de la jornada, varios alertaron sobre la complejidad jurídica.

Pero además, en el oficialismo están preocupados por la letra chica de la propuesta. "Es importante arrancar el año contando con esos 20.000 millones. Pero lo concreto es que no nos cambia mucho los números", dijo una fuente con acceso los números de las cuentas bonaerenses"

Siguiendo una línea parecida, el diario platense 'El Día' habla de una "Solución parcial para un viejo reclamo que pone a Vidal frente a una encrucijada política":

"(...) la gobernadora Vidal evaluaba los pasos a seguir. Tanto, que ayer sus voceros aclaraban que no está dispuesta a levantar la demanda ante la Corte hasta tanto no se firme un acuerdo entre la Nación y las Provincias para modificar, en favor de Buenos Aires, el reparto del Fondo del Conurbano. No sea cosa que la propuesta oficial quede en el aire.

Otro elemento a tener en cuenta: si finalmente acepta la iniciativa del Gobierno nacional, Vidal también debería resignar la retroactividad del reclamo ante la Corte –que equivale a cientos de miles de millones de pesos-, aunque pasaría a disponer de unos 20.000 millones nada despreciables para un año que, como 2018, se encamina hacia un esquema de austeridad fiscal y ajuste estatal.

En el otro fiel de la balanza, la Gobernadora seguramente pondrá esta consideración: los recursos que conseguirá si firma la iniciativa de la Casa Rosada no alcanzarán para hacer una "revolución" de políticas públicas en el Conurbano, donde las carencias en materia de salud, educación, seguridad y vivienda son enormes. Por eso se enfrenta a una encrucijada de proporciones.(...)".