"Robo" en casino de MdP: Los 'Lilitos' avanzan contra Menéndez (K)

El intendente kirchnerista de Merlo, Gustavo Menéndez, ya tiene juez para el debate oral.

El candidato a Presidente del PJ bonaerense, había logrado suspender el juicio oral que debía comenzar el lunes 4 de septiembre último. La causa lleva más de una década de trámite en la justicia bonaerense. Sus abogados habían planteado el sobreseimiento, pero fue rechazado, lo que derivó en contragolpe judicial, pidiendo el juicio político para la magistrada Correccional Ana María Fernández, ya apartada del expediente.

El argumento político que el defensor sostuvo indica que “mi representado (Menéndez) es una persona pública, actualmente intendente municipal de uno de los distritos más poblados y más importantes del conurbano bonaerense que a la luz de los últimos resultados electorales tiene por delante una promisoria carrera política, la que podría verse severamente empañada por el solo hecho de verse sometido al proceso”.

La magistrada le recordó en su respuesta que “precisamente está sometido a proceso desde el primer llamado a declaración” indagatoria del 16 de marzo de 2009. “Esto corrobora la necesidad que tiene” Menéndez “de afrontar el juicio oral y público y terminar” con el estado de incertidumbre sobre su responsabilidad.

La jueza Correccional Ana María Fernández consideró que está probado el perjuicio patrimonial al Estado provincial y lo mantuvo como procesado. Pero esa conclusión fue la puerta que encontró la magistrada para sacarse el expediente de encima y lo envió al tribunal de alzada para que nombre a otro juez que se encargue de llevar adelante el juicio oral para Menéndez y su consorte, Enrique Daniel de Luca, por los delitos de "defraudación agravada en perjuicio de la administración pública".

Este legajo penal lleva diez años y desde el inicio de la investigación, Menéndez alega que se trata de una causa armada y sostenida desde la política para perjudicarlo. En todas las instancias fueron rechazados sus pedidos de sobreseimiento.

La acusación: según obra el requerimiento de la Vendicta Pública de elevación a juicio “En distintos días y horarios que no se pueden precisar hasta el momento pero sucedidos durante el período comprendido entre el 25 de septiembre del 2006 y el 23 de Octubre del 2007, Gustavo Adolfo Menéndez en su carácter de Director de Zona I, junto con Enrique Daniel De Luca en su carácter de Jefe de Administración del Casino Central de Mar del Plata abusando del poder jerárquico que ostentaban, pese a que no tenían la custodia formal de los fondos resguardados en el Casino Central de ésta ciudad retiraron en forma reiterada de manera ilegitima e indebida dinero en efectivo del Tesoro de la referida casa de juegos ascendiendo el monto de éstas extracciones en la suma de $ 600.000. Posteriormente el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (I.P.L.y C) dispuso el arquero contable de la totalidad del Tesoro General del Casino Central de Mar del Plata por parte de la Dirección de Auditoría de dicho Instituto.-

Ante esta situación y efectivizado el mismo con fecha 8 de noviembre de ese mismo año, los mencionados Menéndez y De Luca ante el evidente faltante de dinero que sería inevitablemente constatado por el personal de la Dirección de Auditoría pergeñaron una maniobra engañosa con la finalidad de disimular tal situación, consistente en ir en búsqueda del monto a que se hiciera referencia al Tesoro del Casino Anexo III Casino del Mar (del empresario sciolista Florencio Aldrey Iglesias), sito en el Hotel Hermitage (también propiedad del empresario local) encargando dicha tarea a personal subalterno.

Así, sin registrar contablemente dicha operatoria, en la misma jornada del 8 de Noviembre del 2007 –mientras se desarrollaba el arqueo en el Casino Central- estos últimos se presentaron en el Casino del Mar, en cumplimiento de la orden impartida por sus Superiores, retirando $ 600.000 del Tesoro, en una mochila particular, en billetes de $100, trasladados al Casino Central a los efectos de que fueran arqueados por el personal de la Dirección de Auditoría del I.P.L.y C, que obviamente no conocía la maniobra .

Del mismo modo siendo, ya el día 9 de noviembre del 2007, se concretó el mismo procedimiento irregular, devolviéndose el dinero en cuestión al Casino del Mar en donde también fue arqueado.

Como consecuencia, dichas maniobras significaron un apoderamiento ilícito a los fondos público y el correspondiente perjuicio patrimonial a la Administración Pública Provincial por las sumas referidas.

Roberto Miño (Jefe de División Efectivo) y Raúl Enrique Lombardo (Jefe del Departamento de Finanzas), fueron los empleados que metieron y trasladaron dentro de una mochila de color verde los 600 mil pesos, sin pasar por ningún control de seguridad ni informarlo a otras autoridades. Actuaron sin dejar asentado ningún movimiento contable.

Insólitamente, los dos hombres caminaron por la Rambla, trasladando el efectivo hasta las oficinas del Casino Central, donde repusieron el faltante de dinero, hecho no registrado por los auditores. Sin embargo, el accionar quedó registrado a través de un video de las cámaras de seguridad del Casino del Mar, que cubren el sector de Tesorería. Luego, las imágenes fueron subidas a Internet, tomaron estado público.

Un empleado del Casino Central marplatense, denunció las operaciones irregulares con dinero del Estado, lo que posibilitó una auditoría la cual detectó el faltante la presentación fue realizada con el patrocinio del Dr. Daniel Romeo, por Enrique Kohnen, quien fuera cesanteado en su trabajo por el ex gobernador Scioli, por realizar esas denuncias, situación que aún perdura.

Las pericias dieron cuenta de los movimientos ilícitos, ya que se certificó “el faltante del superávit que dio el Casino esa semana, entre el lunes 5 y el jueves 8 de noviembre de 2007”, según consta en la causa.

Los dos empleados que sacaron el dinero fueron sobreseídos por considerar que habían cumplido órdenes de Menéndez, y ahora a él se le imputa un delito que contempla una pena de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

Entre los distintos movimientos figuran los gastos de organización y cachet de una pelea de Kick Boxing (protagonizada por Jorge “Acero” Cali con un costo de 40 mil pesos), cuyos fondos salieron de las arcas de la Lotería provincial. Que aduce no tener ningún registro contable de dicho evento.

Finalmente, la causa quedó radicada en el juzgado Correccional 3 de Mar del Plata a cargo de Jorge Luis Rodríguez, donde la defensa planteó una nueva apelación al rechazo del sobreseimiento y la Cámara de Apelaciones debe definir nuevamente sobre este punto. A las puertas de un juicio oral nada más absurdo mucho más cuando es la propia Alzada quien desestimo desde vieja data los argumentos defensitas que hoy se somete a resolución Después vendrá el sorteo de fecha de iniciación del juicio oral.

Como ocurre en todos los casos de los expedientes en los que se investigan delitos contra el patrimonio público, donde generalmente hay funcionarios políticos involucrados, los tiempos procesales se relajan y lo escrito en los códigos de rito cae en letra muerta.

Vale recordar lo que la Casación sostuvo en este expediente de septiembre de 2010, en relación a que es “indispensable” la “subordinación del poder al derecho, porque cuando el poder no se somete a la ley, es la ley la que termina siendo sometida por el poder, tanto por el poder público de la política, como por el poder privado del mercado”.

Las demoras judiciales son una constante en la mayoría de los fueros. Una persona espera, promedio, unos cuatro años para obtener de la justicia una sentencia de primera instancia y puede pasar más de diez años hasta lograr una sentencia definitiva, según estadísticas oficiales.

La causa 'Mochila verde' lleva una década. Se suspendió en tres oportunidades el juicio oral, situación que se repite en gran porcentaje de las investigaciones penales que son instruidas en las fiscalías de Investigaciones Complejas de la provincia de Buenos Aires.

Que esta causa siga abierta, sin definición, es una piedra en el zapato de Menéndez, quien aspira a ser la nueva cara al frente del PJ.

Para ello debe presentar un legajo limpio, algo bastante complicado si vemos su prontuario.