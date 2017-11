Cenar 'en pelotas': Última moda en Tokio, Londres y París

Dentro de la ebullición del movimiento conocido como "naturismo", París abrió su 1º restaurant para comensales desnudos, llamado "O'Naturel". Está ubicado en el distrito 12, explica la agencia Ansa Latina, la que se ha transformado en el área "naturista" de la ciudad.

¿Qué es el naturismo? Según la Federación Naturista Internacional, se trata de "una forma de vivir en armonía con la naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo en común, con la finalidad de favorecer el respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente". Restaurantes "naturistas" ya habían aparecido en 2016 en Londres (The Bunyadi) y Tokio (The Amrita).

El movimiento "naturista" crece en Francia. De hecho, el barrio donde se abrió "O'Naturel", ha visto una serie de locaciones naturistas abrirse en los últimos meses. Por un lado, en el corazón de Bois des Vicennes, no muy lejos del nuevo restaurant, surgió el 1º espacio naturista, mientras que la piscina cercana de Roger Le Gall, funciona varias veces a la semana como un espacio para aquellos que quieran nadar sin traje de baño. Ubicado en la Rue de Gravelle, en "O'Naturel" los clientes se pueden sentar a la mesa sólo después de haberse quitado la ropa. Al ingresar tienen acceso a un vestuario, dispuesto con lockers para dejar ropa y pertenencias. "Desde los camarines se dirigen a la mesa completamente desnudos, en pantuflas", explicó Mike Saada, uno de los dueños, a Le Parisien.

Una aclaración: los camareros, cocineros y el resto del personal del restaurant sí están vestidos. Por otro lado, para garantizar la higiene, las sillas están cubiertas con un forro "desechable", que se cambia con cada comensal, explica ANSA. Y hay cortinas que garantizan la privacidad de cada mesa.

The Amrita

En el caso del restaurant The Amrita, de Tokio, al abrir sus puertas tenía la política de prohibir la entrada a aquellos que estuvieran en sobrepeso o tuvieran más de 60 años, por la que fue duramente criticado y finalmente la tuvo que revertir, para finalmente abrir sus puertas a todo el mundo. Aún así, algunas reglas permanecen: las personas que tengan tatuajes no podrán entrar ya que en Japón estos se asocian a una organización mafiosa conocida como Yakuzas, explica Anwesha Madhukalya del Huffington Post India. Según el Daily Mail, si una persona es hermosa pero tiene sobrepeso, la admisión quedará a discreción del manager. Así que no sólo los comensales son juzgados, sino que podrían ser rechazados por no alcanzar los estándares de belleza del restaurant, explica el Post. No termina ahí: un pago adelantado debe ser hecho en el momento de la reserva, y si un cliente es rechazado, no se le devolverá el dinero. A los clientes no se les permite usar el celular y tienen el requerimiento de tenerlos bloqueados mientras estén allí.

The Bunyadi

En el caso de The Bunyadi, en Londres, los comensales tienen un espacio donde "la vestimenta es opcional", explica Heather Dockray del portal Mashable, y libre de "teléfonos y luces eléctricas". La idea es poder recrear "el comienzo, cuando todo era fresco, libre, y no adulterado por las trampas de la vida moderna". El restaurant tiene una sección para clientes desnudos así como otra para aquellos que quieran permanecer vestidos, y también incluye sitio donde cambiarse. The Bunyadi quiere proveer a sus clientes "un mundo como Pangea" donde sientan "verdadera liberación", dijo el dueño Seb Lyall a The IBTimes. Pangea, según Wikipedia, fue el supercontinente que existió al final de la era Paleozoica y comienzos de la era Mesozoica, que agrupaba a la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de placas tectónicas que hace unos 300 millones de años unió a todos los continentes anteriores en 1 sólo, que luego comenzaron a fracturarse hacia unos 200 millones de años atrás para alcanzar la situación actual.