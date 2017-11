Preocupante consenso negativo en el 'Círculo Rojo'

Cuando disputaba palmo a palmo el balotaje con Daniel Scioli, el presidente Mauricio Macri se quiso diferenciar del círculo rojo, aconsejado por su asesor de cabecera, Jaime Durán Barba, porque no convenía a la estrategia electoral asumirse como acérrimo enemigo del kirchnerismo.

A dos años de ocupar el sillón de Rivadavia, en el coloquio empresario de IDEA, el mandatario colmó de elogios a “la gente políticamente involucrada que lee los diarios todos los días, que participa activamente, que discute las propuestas, los proyectos, las ideas”, como lo definió.

En campaña, ponderó en Mar del Plata que “siempre intenta tallar en la opinión” y remarcó que “cuanto más grande es el círculo rojo de un país, más potente es el país. Y cuánto más independiente es el círculo rojo, cuando más coraje tienen para expresar sus ideas sin tenerle miedo a las consecuencias, más sólida es la institucionalidad de un país”.

Pero los días después Macri y sus seguidores del Pro quedaron atragantados. No terminaron de festejar el resultado contundente logrado en las urnas en todo el país y la “hazaña” de haber logrado derrotar a Cristina Fernández de Kirchner en su bastión bonaerense, cuando le empezaron a llover advertencias de todo tipo sobre su política económica disparadas, precisamente, desde ese círculo rojo en el que alguna vez él mismo militara, al que no alimenta otra ideología que no sea el interés por hacer negocios.

Y si, en caso, terminó enfrentado “a muerte” con el kirchnerismo fue porque consideró que los negocios estaban en peligro ya que el modelo estaba agotado.

En los últimos días hubo no pocas coincidencias de especialistas del círculo rojo que alertan acerca de los riesgos que acechan a la economía y que la soberbia poselectoral que campea en el macrismo, sobre todo en la mesa chica que hace scrum en la Jefatura de Gabinete, impide tomar nota.

El listado más reciente está compuesto por Juan Carlos de Pablo; Miguel Angel Broda; Aldo Abram; José Luis Espert; Fausto Spotorno; Carlos Melconián; Agustín Monteverde y Javier Milei.

Juan Carlos De Pablo: fue tajante, a comienzos de esta semana, el economista que asesora a la UOCRA, en el programa 'Desde el Llano', por el aire del canal TN: "Definitivamente estoy preocupado por el endeudamiento y por cómo se habla del endeudamiento", le dijo a Joaquín Morales Solá. (¡Más fuego amigo que ése…!)

Mostró su preocupación por los desequilibrios en términos del gasto público, la presión impositiva y el déficit fiscal, y puso reparos a "comprometer el pago de intereses de deuda" que, a su criterio, "cada vez va a ser más difícil" de sostener.

Exhortó a no confiarse en el bajo peso que la deuda tiene hoy en día en el PBI de la Argentina: "Cuando en el sistema financiero te dicen 'no te preocupés que la relación deuda-PBI es baja', yo digo que es baja hasta que deja de serla. Yo de estas viví 3 o 4", advirtió.

Fausto Spotorno: el director ejecutivo del Centro de Estudios Orlando J. Ferreres comparte la preocupación porque el país "está tomando mucha deuda", luego que la agencia crediticia S&P ubicara a Argentina en la lista de los cinco países emergentes "más frágiles" y permisibles a los vendavales económicos que se desaten en las grandes potencias del mundo.

Previno que Argentina tiene el riesgo país más alto de la región, al tiempo que remarcó que el Gobierno toma "mucha deuda" porque tiene un déficit fiscal muy alto.

Aldo Abram: alertó en la misma dirección que sus colegas que "no cabe duda que ante una crisis internacional vamos a ser uno de los países golpeados", y señaló en declaraciones a ámbito.com que "nadie va a querer prestarnos plata cuando haya una caída".

El director ejecutivo de la consultora Libertad y Progreso recomienda "ajustar el gasto público más rápido” a fin de “endeudar mucho más lento”. En ese contexto, remarcó que "hasta ahora el único ajuste que ha hecho el sector público en Argentina lo ha llevado a cabo el sector productivo, como consecuencia de la baja de las tarifas de servicios".

Sostuvo que "en términos netos, el gasto público de los subsidios subió. Ni siquiera (el gobierno) se ahorró toda la plata que nos bajaron en subsidios".

Miguel Ángel Broda: consideró, en diálogo con radio Mitre, que “el problema básico es que después de la recuperación cíclica no es seguro que se consiga mantener el crecimiento”. Planteó que “para Cambiemos el déficit no puede bajar en términos reales. Esta primera restricción implica una segunda, que es salir a pedir prestado”. Sin embargo dijo que “si no podemos demostrar que para adelante vamos a bajar el déficit fiscal, no nos van a seguir prestando”.

José Luis Espert: había ido con los tapones de punta, en diálogo con radio Belgrano, contra el paquete de reformas que anunciara el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al opinar que es “bien a la medida de los empresarios, clientes o amigotes de los gobiernos, y muy en contra de la gente que no tiene lobby”.

Ironizó haber notado “demasiado preocupado al ministro por gravar el impuesto a las naftas más contaminantes, pese a que estos no son nuestro problemas”, para agregar que "se sigue discutiendo cualquier cosa como los impuestos internos y los efectos invernaderos, en lugar de discutir el punto de fondo, como es la presión impositiva, que es impagable”.

Asimismo sostuvo que “la inflación tampoco baja, estamos teniendo el mismo costo de vida que teníamos con (la ex presidenta) Cristina Kirchner, pero un poco más sana”, agregó.

Agustín Monteverde: "Insensato, imprudente e irresponsable. Imaginate un fulano deudor serial, que no le ha pagado a sus acreedores en reiteradas oportunidades, sale a la iglesia a pasar la gorra y cuando le van a poner plata él dice que tenés que darle 5 pesos más porque te cobra un impuesto", ejemplificó en el programa de TV "La Mirada" de Roberto García.

El socio cofundador de la consultora de análisis macroeconómicos Massot & Monteverde amplió: "Argentina es un país desesperado por inversiones y por aumentar el ahorro, pero a los ahorristas los salimos a castigar. Es un mensaje pésimo de inseguridad jurídica. Estamos hablando de gravar instrumentos cuyas condiciones de emisión dicen que son exentos de impuestos".

Refiriéndose específicamente al impuesto a la renta financiera, señaló que tiene fundamentos políticos más que prácticos: “La administración actual quiere quedar bien parada frente a las críticas habituales de la oposición”.

Criticó finalmente que “no hay un rumbo claro, no hay una visión que esté guiando al conjunto de toda la administración”.

Carlos Melconian: indicó que en la economía argentina "se perdieron dos años en los que hubo inacción, no gradualismo" y expresó que "la sensación actual es que empezó algo, y se terminó la inacción".

En el seminario "La Argentina que viene, perspectivas y desafíos", el ex titular del Banco Nación también consideró que "el Presidente fue muy mal asesorado al hacer la reparación histórica". Añadió: "para solucionar ese problema hubo que crear un paquete de reformas previsionales. La reparación histórica es un caso de mala praxis".

Al disertar junto con el consultor Rosendo Fraga en el marco del 99 aniversario de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), aseguró que "de todas las medidas propuestas la reforma previsional es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir".

Por otra parte, indicó que "la reforma fiscal avanzará si mejoran los números fiscales, si no se va a interrumpir como pasó con las retenciones este año; algo que también va a depender de la situación del mundo y de la plata que consiga (el ministro Luis) Caputo". Finalmente, bromeó: "Si el coreano (Kim Jong-un) aprieta el botón, Caputo se viene con los bolsillos vacíos".

Javier Milei: durísimo en el duelo económico que protagonizó con Pablo Goldin en el programa Maldita Economía que conduce Maximiliano Montenegro, calificó de “deplorable” la reforma que envió Nicolás Dujovne. Manifestó que era "una tomada de pelo" y que estaba en contradicción con lo que plantea Mauricio Macri. Y redobló la apuesta: "Si tuviera que recomendarle a la gente qué hacer, con este nivel de corporación política, les recomendaría botes para rajarse de este país", lanzó, luego de lo cual llamó a la ex presidenta Cristina Kirchner "la irresponsable bipolar de Tolosa". Afirmó que hizo que las jubilaciones subieran 24%. Sentenció que el sistema previsional "está quebrado".