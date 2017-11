¿Dejar o no propina? Las características de un tacaño

¿Cuánto dejamos de propina?, es el eterno debate que queda servido en la mesa luego que disfrutamos de una buena comida en un restaurante. Es en ese pequeño espacio de tiempo luego de que pagamos y estamos a punto de salir, donde se define si somos o no tacaños.

Urgente24 fue a Los 36 Billares, un tradicional y famoso café en el centro de la ciudad, para conocer quiénes son los más codos a la hora de dejar propina y esto fue lo que nos contaron:

“Los más tacaños son los hombres argentinos, los que vienen a jugar las cartas, el dominó o al billar”, aseguró René, un amable mesero con más de 25 años de experiencia en el rubro y quien también señaló a los brasileños y peruanos como los turistas que más cuidan su dinero.

Sin embargo, para René atender bien a los clientes es una prioridad, lo que determina la remuneración luego de cerrada la orden: “Un servicio de 10 se basa en una buena atención, la comida y las recomendaciones. Yo siempre recomiendo bife de chorizo, lomo y salmón, son espectaculares. La inmediatez de atenderlos a la hora que se sientan a la mesa también es importante”.

Entre los fuereños más generosos se encuentran los alemanés y estadounidenses, sin embargo, eso dependerá de cómo les ha ido en su día. Para Diego, un joven ayudante de mesero del lugar, los clientes más quisquillosos son los que han tenido un mal día y no siempre los más adinerados son los más generosos.

“El 10% no existe. De 10 personas solo 5 te dejan propina, también es depende de cómo lo atiendas si eres rápido o no. Yo vengo de un restaurante en Flores y allí la gente es más de clase media y te deja más. La gente más humilde te deja más dinero”, explicó.

Desde otra perspectiva, Alejandro, quien también trabaja en el arte de servir mesas en Los 36 Billares, nos comenta que existe mucho desinterés por parte de algunos mozos, quienes por economía terminan trabajando en el área sin ninguna vocación.

“No hay un tema de género en eso de dejar propinas. Cuando uno trabaja por vocación se brinda un interés casi con el alma a la mesa. Lo único que importa es el cliente, más que si me dejo o no propina”, recalcó Alejando al tiempo que aclaró que no hay ningún tipo de clasificación que indique si será un día bueno o no en gratificaciones: “no hay mejores mesas ni mejores clientes para recibir propinas”.

El salario de un mozo ronda los $ 18.000 pesos, sin embargo, las propinas son las que en la mayoría de las veces sobrellevan la economía familiar hasta fin de mes. Según los datos recopilados por Urgente24, los mejores días para recibir estos extras son los viernes, sábados y domingos. Donde se puede redondear hasta $1.000 por día, no obstante el resto de los días la cifra disminuye a $ 500, en días buenos para el local.

Eres tacaño si:

Te causa mucha ansiedad o hasta enojo gastar más de lo que marca la cuenta. Si crees que ningún mesero te atiende bien. Si te preguntas: ¿Desde cuándo la propina es obligatoria? Si no respetas la regla del 10% del servicio. Si tienes una tarifa fija, hay lo que haya costado la cuenta.

10 cualidades del mozo perfecto:

Tener buenas habilidades comunicativas. Mostrarse comprometido con su trabajo. Saber manejar bien el estrés, más en horas pico. Conocer el menú. Ayudar con sugerencias a los clientes. Asistir rápidamente a los comensales. Hacer sentir bien y cómodos a los clientes. Ser educado y respetuoso. Conocer las normas del protocolo en el arte de servir mesas. Saber diferentes idiomas.

Escrito por: Lissette Da Silva DS.