Festejan los hinchas de River: Gallardo quiere quedarse

"Acabo de comunicarle a los cuatro candidatos que se van a presentar en las elecciones que mi deseo es continuar. Pongo mi continuidad a disposición a partir de diciembre", manifestó este viernes (10/11) Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. El DT de River mantuvo una reunión con cada directivo y les expresó su deseo.



"Lo he evaluado y tengo ganas de seguir ligado a algo que pertenezco. Mi disponibilidad está en manos de River", remarcó.

Y contó que decidió anunciar su decisión ahora "para que no pase el tiempo y se sigan generando conjeturas". ""A mí no me gusta la política y lo mío no tiene nada que ver con lo político, por eso me tomé el atrevimiento de comunicarles a los cuatro candidatos mi continuidad", argumentó.



Cabe recordar que además de Rodolfo D'Onofrio, quien va por la reelección, los otros candidatos que se presentarán el próximo 3 de diciembre son Leonardo Barujel (con Carlos Ávila y Orlando Di Pino como vicepresidentes), Antonio Caselli (acompañado de Juan Pablo Armendariz y Luis Belli Príncipe) y Carlos Trillo (junto a Sergio Oñate y Elda Ferrario).

"Es una cuestión de sentido de pertenencia. Siento que pertenezco acá, que tengo deseo, voluntad y desafíos. Tengo energía. Y cuando uno piensa así, es porque me tengo que quedar acá", dijo Gallardo.

Inmediatamente después del anuncio, Marcelo Gallardo se convirtió en TT en Twitter, donde los hinchas de River expresaron su alegría por la continuidad del DT:

