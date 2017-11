La IA revive la vieja ciencia falsa de la 'portación de rostro'

Las nuevas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial acarrean el riesgo de revivir una vieja ciencia tacahda como falsa desde hace décadas: la de la fisiognomía, llamada alternativamente como 'portación de rostro', basada en la idea de que por el estudio de la apariencia externa de una persona -en particular sus rasgos faciales-, se puede conocer su carácter o personalidad.

Uno de los principales desarrolladores de esa teoría, Cesare Lombroso -médico y criminólogo italiano nacido en 1835-, consideraba que las causas de la criminalidad estaban relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas de una persona (positivismo criminológico). "Un aspecto particularmente difundido de la obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas, de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales (asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.)", explica Wikipedia.

Esta pseudociencia, abandonada tras la Segunda Guerra Mundial, podría estar siendo revivida por el ascenso de la big data, los avances del 'aprendizaje automático' (campo de las ciencias de la computación y rama de la inteligencia artificial que busca hacer que las computadoras aprendan) y una serie de estudios recientes que investigan maneras de entrenar a las computadoras a identificar ciertos rasgos de la personalidad (entre ellos la orientación sexual y la probable criminalidad) basándose en la apariencia física. Algunos de estos estudios buscan en las diferencias morfológicas entre los huamnos, indicaciones de rasgos tales como agresividad, introversión u homosexualidad.

En una fantasía distópica que imagina Jesse Emspak de The Atlantic, los niños, en su primer día de escuela, serían escaneados con una cámara digital ligada a una computadora que determinaría, en base a sus contrnos faciales, una tendencia hacia la agresividad. Al llegar a una entrevista de trabajo, otro sistema de escaneo de inteligencia artificial deduciría a partir de la forma de las cejas de un hombre que es introvertido, por lo que no sería contratado como vendedor. Los cirujanos plásticos se llenarían de pedidos para tener una cara "perfecta" que no muestre ningún rasgo "malo". Esta distopía podría estar más cerca de lo que creemos.

Hace un año, el profesor de ingeniería, Xiaolin Wu, de la Universidad McMaster, y Xi Zhang, de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, publicaron un paper en el sitio arXiv.org, sugiriendo que era posible que una computadora predijse quien podría ser un criminal condenado basándose únicamente en fotos escaneadas. El estudio fue bajado de la página. Wu, explica The Atlantic, quien considera que su trabajo fue malinterpretado, sacó luego otro estudio en el que proponía que el aprendizaje automático podía ser utilizado para inferir rasgos de personalidad de mujeres a partir de su apariencia. Si bien el trabajo aclaraba que el algoritmo está simplemente aprendiendo, agregando y luego regurgitando perceciones humanas, que son falibles de error, los autores sugieren que sus "evidencias empíricas apuntan a la posibilidad de entrenar a los algoritmos del aprendizaje automático a predecir rasgos de la pesonalidad y propensión conductual a través de imágenes de rostros como ejemplos".

Luego, en septiembre, Michal Kosinski y Yilum Wang, ambos de la Universidad de Stanford, publicaron un estudio sugiriendo que era posible detectar si una persona es gay o no a partir de imágenes utilizadas en un sitio de citas. El paper fue aceptado por el Journal de Psicología Social y de la Personalidad, aunque luego este decidió darle una segunda mirada, para revisar si era ético. Los grupos LGBT tacharon al informe de "ciencia basura", llamándolo "peligroso y lleno de errores". Kosinski dice que sistemas similares de inteligencia artificial pueden ser entrenados para detectar otros rasgos de la intimidad, tales como el coeficiente intelectual o las ideas políticas de una persona.

Los científicos no son los únicos que se están involucrando en la fisiognomía. Affectiva, una compañía basada en Bostón, ofrece sistemas de reconocimiento facial que dice puede detectar emociones, una herramienta para publicistas. Mientras que la start-up israelí, Faception, publicita la habilidad para detectar pedófilos o terroristas a partir de una tecnología de reconocimiento facial que busca determinados rasgos.