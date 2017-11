Mudarán a más familias del Camino de Sirga

Los habitantes de la villa 26 de Barracas o "Villa Riachuelo", ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo son trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad. En ese sentido, a principios de diciembre se concretará el traslado de las últimas familias, tal como había comentado a Urgente24 el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra en una entrevista.



La situación es compleja y en parte afecta otra importante promesa de varios gobiernos: el saneamiento del Riachuelo. En 2004, un grupo de vecinos demandó al Estado (Ciudad, Nación, Provincia) por la contaminación del río. Se convirtió en la Causa Mendoza (CSJ 1569/2004), por la cual la Corte Suprema de Justicia ordenó el 8 de julio 2008 que las tres administraciones garanticen la salud de los orilleros, mejoren el ambiente y reduzcan daños. Se creó la creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Se decidió liberar orillas y hacer paseos públicos (hasta 35 metros de Camino de Sirga en ambas márgenes).



Desde que surgió la Causa Mendoza, se hizo un relevamiento entre Ciudad y Provincia que registró a 17.000 familias de 16 asentamientos en la vera del Riachuelo. En suelo porteño había en un principio 2500 familias entre la Villa 21-24 (Riachuelo, de Luna a Iguazú), Villa 26 (entre Perdriel y Puente Bosch), El Pueblito (al lado de Puente La Noria), Luján (al otro lado de Puente Bosch) y Lamadrid (Pedro de Mendoza entre Suárez y Caboto).



Según datos del IVC sobre las familias relocalizadas hasta el momento, originalmente fueron censadas 1.837 en los asentamientos Luján, Magaldi y El Pueblito y en las Villas 26 y 21-24. Fueron relocalizadas hasta la fecha 566, de la siguiente manera: Villa 21-24: 165 familias en Barrio Mugica; Villa 26: 104 familias en Barrio Luzuriaga; Lujan: 29 familias en los complejos Lacarra y Cruz; El pueblito: 137 familias en San Francisco; Magaldi: 121 familias al complejo San Francisco; Pobladores Camino de Sirga: 10 a Barrio Mugica.



Asimismo, están en obra 675 viviendas y se van a construir otras 821 viviendas, de las cuales 421 ya están en licitación. Aún resta relocalizar 1294 familias (según censo 2010) algo que está proyectado para 2019.



Además, queda resolver la situación de Lamadrid, donde mudarán a sus habitantes a cinco terrenos linderos, de los cuales ya adquirieron tres, aunque desde el IVC aclararon que Lamadrid no forma parte de la Causa Mendoza.



En septiembre de 2014 (expediente Nº 1802-D-2014), la Legislatura avaló por unanimidad un texto para relocalizar las más de 1300 familias de la villa 21-24 en el predio de Mundo Grúa Barrio Alvarado (camino rivereño e Iguazú, ex Mundo Grúa). El texto también expropia y rezonifica Barrio Luna (Magaldi y Alvarado), Barrio Orma (Luna y Cruz), Barrio Agustín Magaldi (Orma y Magaldi), Barrio El Pueblito (Ascasubi y Magaldi), Barrio Pepirí y Diógenes Taborda (Sáenz y Río Cuarto, margen izquierda).



En cuanto al saneamiento del Riachuelo, días atrás acudió a la Legislatura porteña el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE) y miembro del consejo directivo de ACUMAR, Alberto Termine. Allí expuso las acciones concretadas entre octubre de 2016 y setiembre del corriente año por la CABA, es decir en las Comunas 4, 7, 8 y 9 que representan el 4% de la superficie total.



Termine detalló las acciones realizadas con relación a cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el Camino de Sirga, por lo que explicó que se invierten $5.183 millones y que los fondos iniciales del 2013 en la actualidad son $1.885 millones, que en 2017 llegan a 144% más que el año pasado.



Asimismo el funcionario especificó que durante el último año la recolección y transporte de líquidos cloacales a lo largo de los 48 km de costa y la relocalización de 570 familias llegó al 26%, aunque admitió que faltan otras 1.634 familias hasta el 2019. “El camino de sirga actualmente está desocupado y se terminará en la segunda mitad del 2019”, aseveró.



En relación a las empresas y establecimientos industriales empadronados, señaló que se efectuaron 6.944 inspecciones y 44 clausuras. También expuso resultados de los monitoreos mensuales de agua y estudios de suelo; mientras que sobre la contaminación del agua por residuos advirtió que “si bien se mejoraron aún siguen siendo elevados”. También explicó que “se evitaron arrojar al Riachuelo más de 1.700 toneladas de basura”.



En cuanto a la financiación, el Banco Mundial comenzó hace poco una evaluación sobre los avances de los distintos proyectos que la entidad financia, en el marco del Proyecto de Desarrollo Sostenible para la Cuenca Matanza Riachuelo. La entidad otorgó un préstamo a la Argentina por casi US$ 1.000 millones para el saneamiento integral de la cuenca. La obra más importante es la que conforman el Colector Margen Izquierda, junto con la Planta de tratamiento de líquidos cloacales Sudoeste y el emisario subfluvial que tendrá una longitud de 12 km, la cual construye y operará AySA.



Durante el primer encuentro, que tuvo lugar en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participaron la actual presidenta del ACUMAR, Dorina Bonetti, y su antecesora, la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Gladys González, quien cerró así un ciclo de avances con el Banco Mundial que comenzó en diciembre de 2016.