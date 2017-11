España denuncia intervención de hackers rusos en la crisis de Cataluña

El Gobierno da por contrastada la intervención de hackers procedentes de Rusia en la crisis institucional de Cataluña y afrontará esta cuestión en el Consejo de asuntos exteriores de la Unión Europea, que se celebrará el próximo lunes. Así lo han anunciado este viernes el portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal.

"Este es un tema grave, donde la democracia tiene que hacer frente a los retos de las nuevas tecnologías", dijo el vocero gubernamental Íñigo Méndez de Vigo. "Es un tema que estará en el orden del día del próximo consejo de asuntos exteriores, el próximo lunes en Bruselas, donde el ministro de Exteriores [Alfonso Dastis] intervendrá en la materia", anunció.

la presuntas injerencias rusas en el conflicto fueron detectadas en los últimos meses por un grupo creado por la UE con el fin de combatir la propaganda proveniente de Rusia

La base de datos de la página https://euvsdisinfo.eu recoge las informaciones falsas interceptadas por ese equipo, que incluyen titulares como “Cataluña reconocerá Crimea como parte de Rusia”, “El español se estudia como idioma extranjero en Cataluña” o “Funcionarios europeos apoyaron la violencia en Cataluña”.

Otra de las “desinformaciones” captadas asegura que “También las Islas Baleares en España piden la independencia”, una noticia que firma la agencia rusa Sputnik, que asegura que no sólo los catalanes quieren votar la independencia, sino que en las Baleares la coalición Mes per Mallorca pide un referéndum sobre la autodeterminación de la isla en 2030.

"Creemos que Europa tiene que tomarse este tema muy en serio. Hemos visto en estos últimos tiempos una fundamentación de la UE como comunidad de derecho, como orden constitucional. No es posible que fuerzas extrañas, ajenas, que no sabemos quiénes son, quieran alterar ese orden constitucional", dijo el vocero oficial. "Como la tecnología no tiene fronteras, creemos que el ámbito en el que debe resolverse es el ámbito de la UE".

"Lo que tiene contrastado el Gobierno es que muchos mensajes e intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen del territorio ruso", dijo por su parte la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. "Y uso la expresión exacta. De territorio ruso", enfatizó. "Eso no quiere decir necesariamente que tengamos constatado que es el Gobierno ruso", aclaró. "Por tanto, hay que actuar con la máxima prudencia. Hay que tener bien claro cuáles son los orígenes. Son parte del territorio ruso, parte de otros, también ajenos a la UE. Se está en el momento de la determinación de eso".