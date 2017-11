Anses echó al funcionario que le pegó a su empleada (Video)

Luego de que se difundiera un video donde puede verse a Julio César Fonzalida, gerente de la oficina General Alvear de la Anses, en la provincia de Mendoza, pegándole a una empleada en la oficina de su empresa privada, el organismo previsional decidió removerlo de su cargo.



"La ANSES informa que, en el día de la fecha, la Dirección Ejecutiva tomó la decisión de desafectar y desvincular del organismo a Julio César Fonzalida, que se desempeñaba como gerente de la oficina General Alvear, provincia de Mendoza", dice el comunicado.

Y agrega que "la resolución de desvincular a Fonzalida fue tomada inmediatamente después de que se difundieran las imágenes de la agresión hacia su secretaria, hecho que ocurrió en las oficinas de la empresa privada del ahora ex funcionario".



"Además del lamentable episodio, los fundamentos por los cuales se desvincula a Fonzalida pasan por haber incumplido lo prescripto en el Art.4 inc. c) y Art. 6 inc. t) del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario vigente en ANSES", explica el texto.

Y finaliza: "desde la ANSES repudiamos cualquier tipo de violencia y trabajamos a diario para evitar todo tipo de abusos".

El video muestra cómo Fonzalida agrede a una mujer que es su empleada, identificada como María Aurelia López Pérez, en La Carusina, la empresa más importante de agua mineral en Alvear. La situación ocurrió el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 21, pero recién se dio a conocer públicamente ahora.





A través de las imágenes se puede ver cómo el funcionario-empresario se encuentra en su oficina y discute con la empleada. En un momento, ésta se para para ir a buscar sus pertenencias y trata de salir de la oficina. Sin embargo, Fonzalida le cierra el paso y la agrede, primero increpándola y luego dándole un golpe en la cabeza.