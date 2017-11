Moranbog, las "Space Girls" de Corea del Norte

Corea del Sur llegó a cada rincón del planeta gracias al exitoso hit de Psy, el "Gangnam Style". Pero, desde Corea del Norte no quisieron quedarse con los brazos cruzados y crearon una agrupación femenina de música pop llamada Moronbong. Las integrantes de la banda fueron escogidas especialmente por el máximo mandatario, Kim Jong-un.

En las actuaciones las chicas llevan vestidos que, para lo que es la cultura del país, son muy arriesgados. Bailan al estilo de los años 60, 70 y 80 y Moranbong canta canciones como "¡Estudiemos!" o "Nuestro querido líder".

Actualmente, ya después de mucho tiempo de haber nacido como agrupación, no paran de crecer en Corea del Sur. Las Spice Girls asiáticas son un fenómeno en el país comunista donde se encargan de realzar el sentido patriótico de estilo militar.

Moranbong Band, también conocida como la Orquesta de Moran Hill, es un grupo de música femenina de Corea del Norte, cuyos miembros fueron seleccionados por el líder supremo del país Kim Jong-Un. Es la primera Banda femenina de Corea del Norte. Su estilo musical ha sido descrito como sinfónico porque reúne diferentes tipos de sonidos y termina en un resultado armonioso y agradable.

La idea de una banda pop moderna en Corea del Norte se ha atribuido a la necesidad del régimen de complacer los importantes estratos sociales: las élites de Pyongyang, los profesionales militares y técnicos,las mujeres y en particular los jóvenes. La existencia de la banda sugiere la aceptabilidad de artículos de moda tales como minifaldas y tacones altos para mujeres y sus peinados cortos se han popularizado entre las chicas de Piongyang de clase media. La banda se convirtió rápidamente en un símbolo cultural de la apertura limitada a las influencias occidentales de los jóvenes de Corea del Norte. Además de los grupos de élite dirigidos, la exposición de la banda ha afectado prácticamente a toda la población con televisores.

La fundación de la banda moderna puede ser vista como un reconocimiento de otras bandas de música ligera, como la Wangjaesan Light Music Band y Pochonbo Electronic Ensemble. Las características de la banda de Moranbong sugieren que es una respuesta al éxito del hallyu surcoreano, onda coreana, de la música pop contemporánea. Según KCNA, "Kim Jong Un organizó la banda de Moranbong de acuerdo al nuevo siglo, impulsada por un grandioso plan para lograr un giro dramático en el campo de la literatura y las artes este año en el comienzo del nuevo siglo dela ideología Juche. La banda fue establecida para realizar conciertos regulares televisados como entretenimiento.

El repertorio de la ejecución dividido en dos partes incluyó números coloridos tales como música ligera Arirang, el quinteto vocal femenino Let's Aprender, música ligera Yeppuni, música ligera y canción Victors ", trío femenino" Silk Weaving Girl of Nyongbyon , cuarteto de cuerda We Can not Live Without Care, música ligera extranjera Chardash, Song of Gypsy, sexteto femenino Fluttering Red Flag y música ligera y canción "Suite de canciones World Fable." El 7/06/12 la audiencia estaba compuesta por Choe Ryong-hae, Jang Song- Kim Yong-chi, Kim Kyong-chol y los funcionarios y miembros de la Comisión, Creadores, artistas, escritores y periodistas de las instituciones educativas literarias y artísticas, mediáticas y artísticas.

La Banda se presentó por primera vez el 27/04/15. El concierto marcó la última aparición pública del Ministro de las Fuerzas Armadas Populares Hyon Yong-chol. El líder de la banda Sonu Hyang-hui, también estuvo ausente de las filas de la banda a pesar de la actuación con piezas instrumentales altamente técnicas. Las canciones interpretadas eran no-políticas e influenciadas por la música popular occidental. Sin embargo, la banda también lanzó una nueva canción directamente en alabanza de Kim Jong-un: Vamos a Baekdusan.

Desde el 15/07 hasta el 7/09/15, el gruipo no fue visto en público ni en televisión provocando rumores de que se había disuelto o "desaparecido" siendo reemplazadas por la Banda de Chongbong. Sin embargo, el 7/09 la banda se presentó frente a una delegación estatal de Cuba junto con el Coro del Estado en Piongyang, incluyendo la popular canción norteña "Pyongyang Is Best" y "Guantanamera" para su audiencia cubana.

En diciembre de 2015 Kim Jong-un envió la banda a actuar en una serie de espectáculos en Pekín para mejorar las relaciones entre China y Corea del Norte. Estas habrían las primeras actuaciones de la banda fuera de Corea del Norte. Sin embargo, la banda dejó Pekín en un vuelo programado a Pyongyang sólo unas pocas horas antes de que su actuación fuera programada. La agencia de noticias china Xinhua dijo que todas las actuaciones de la banda habían sido canceladas debido a "problemas de comunicación a nivel de trabajo".​

El Rodong Sinmun imprimió la notación completa de tales canciones en su primera página como una señal para la gente de servicio del ejército popular coreano para memorizar las melodías y las líricas.

Estas 5 mujeres son muy populares en Corea del Norte y los visitantes del país han informado que han vistos personas bailando sus canciones en las calles y las tiendas de cierre durante las actuaciones de televisión.

La banda de Moranbong es completamente femenina. A diferencia de las bandas femeninas surcoreanas, los miembros de la banda de Moranbong tocan sus propios instrumentos. Debido a la educación musical norcoreana que aspira a la precisión y exactitud, sus habilidades de juego se describen como "muy realizado y apretado".

El gran número de miembros les ha permitido jugar una variedad de estilos diferentes de música, así como algunos arreglos técnicamente difíciles. Los cambios en la alineación no han cambiado el estilo musical de la banda, lo que sugiere que los miembros son intercambiados debido a su capacidad técnica en lugar de aportación artística. Los miembros de la banda tienen altos rangos en el ejército con la excepción del debut, han aparecido en público en uniformes y con insignias. El grupo de hecho es una "orquesta militar" en lugar de una "banda pop". Después del debut, la extravagancia de la ropa y de la joyería se atenuó y los peinados acortados.