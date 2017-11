La grieta se hizo presente en la fiesta

Luego de quedar involucrado por error en el conflicto protagonizado por Diego Leuco, el periodista rosarino, Sietecase, aclaró su versión.

El conflicto inició cuando el nombre de Sietecase quedó involucrado porque cuando ganó como Mejor Programa Matutino Periodístico en FM no se encontraba en el evento y su locutora, Verónica Castañares, leyó su discurso de agradecimiento. "Es un momento muy delicado para todos los trabajadores y hay muchas familias en incertidumbre, le pedimos al gobierno que no mire a otro lado, porque menos medios implica menos voces, y menos voces es menos libertad de expresión. No nos corran con el verso de la depuración natural del mercado, porque hay algunos que se la pasan echándole la culpa al gobierno anterior. A los gobiernos hay que controlarlos, no aplaudirlos".

Luego llegó la respuesta de Alfredo Leuco, que ganó por Le doy mi palabra (Mitre). El periodista apuntó indirectamente contra Sietecase por no nombrar a los dueños de radios identificadas con el gobierno kirchnerista que ahora se encuentran en dificultades para pagar los sueldos.

“Una de las cosas que me gusta de ser periodista es que creo que hay que incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Acá está en la sala un periodista [refiriéndose a Reynaldo Sietecase] que hizo leer a su compañera un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Me queda decirle que se olvidó de algunos nombres: se olvidó de Sergio Szpolski, se olvidó de Electroingeniería, se olvidó de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política", disparó Leuco.

-Lamento mucho los compañeros que quedaron sin trabajo pero hay que saber elegir bien el medio en el cual laburar.



-FORRO, HABLÁ DE MAGNETTO Y DyN!!!



-Nadie le dice eso a mi padre...Agarrame que lo mato.



Posteriormente, se solidarizó con sus colegas despedidos: "Lamento mucho los compañeros que quedaron sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios y la verdad lamento traer esto a una fiesta, pero creo que hay que tener equilibrio y justicia. Si ustedes creen que Szpolski, López y Electroingeniería no tienen nada que ver con los despidos, creo humildemente que se han equivocado", agregó.



Reynaldo Sietecase se llevó el Martín Fierro de Radio por su programa Guetap (el año pasado se emitió por Vorterix) pero no pudo festejar como él quería, ya que quedó involucrado en el problema: la fuerte discusión de Diego Leuco con un integrante de otra mesa que insultó a su padre, Alfredo, mientras este daba un acalorado discurso.



Diego Leuco defendió a su padre de una catarata de insultos que le proferían desde una mesa donde había productores de Víctor Hugo Morales. Y hasta estuvo a punto de tomarse a trompadas con un colega. Sin embargo, en un principio comenzó a circular la versión que el conflicto del periodista de TN fue con la mesa de Guetap, el ciclo de Sietecase. Algo que el rosarino desmintió. "Este conflicto no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo productor, sino dos productoras y Vero, la locutora", dijo Reynaldo.



Y siguió: "Yo ni me había enterado de lo que pasó hasta que lo vi en las redes sociales. Es increíble tener que aclarar algo que no vimos". "Todos me conocen en el medio. ¿Imaginás que un colaborador mío puede estar implicado en una gresca", se preguntó.



Sietecase, que ahora lidera el ciclo La inmensa minoría (Radio Con Vos), finalizó diciendo: "Es un bajón esto que pasó. La verdad no importa". Y destacó que también vía Twitter mencionó a Diego Leuco para dejar en claro que él no tuvo nada que ver con lo sucedido.



"Ojalá me equivoque pero todo esto pareció adrede. Creo que no se bancan lo que dijo mi locutora, que no fue otra cosa que solidarizarme con los laburantes. Como siempre", finalizó el periodista.

Por otro lado, este domingo 12/11 en el programa del periodista Luis Majul, emitido por América TV “La Cornisa” se habló acerca de lo acontecido durante la premiación.

Un abrazo bien fuerte para @alfleuco @diegoleuco. Buenos periodistas. Buenas personas. Y con los huevos bien puestos. A la gilada ni cabida.

“Si Cristóbal López no va preso la Argentina no va a cambiar… Szpolski y Cristóbal lópez son los verdaderos delincuentes de los medios”, decía Majul al comienzo del programa.

El periodista explicó que a Diego Luego le gritaron: “Hijo de puta y judío de mierda” durante la entrega de premios llevada a cabo el sábado 11/11.

“Minutos antes Fernando Bravo dijo lo que tenía que decir… él dijo nada más ni nada menos lo que tenía que decir”, introdujo Majul para presentar un video del discurso de Bravo.

En el video se ve a Fernando Bravo apuntando contra el Gobierno introduciendo una fuerte frase: “empresarios inescrupulosos que se acercaron a la radio por dinero fácil”.

“Fernando estaba poniendo en su lugar a alguien que no quiero nombrar… un tanto mediocre siempre jugando a la solidaridad con los compañeros…”, explicaba Majul sobre el tema.

“Mi apoyo para los laburantes de Radio Rivadavia, Radio del Plata y miembros del Grupo indalo. Mientras muchos de nosotros éramos perseguidos y atacados hay personas que se pusieron el traje de comisario de prensa”, finalizó el periodista sobre el tema.