Cuidado Canicoba: Los detalles hacen la diferencia

Si los comicios para elegir las nuevas autoridades del SOMU son legítimos y transparentes, todo queda en orden. Desde la desaparición de más de 300 cabezas de ganado, el hotel quemado en forma misteriosa, el contrato por 10 años de un buque propiedad del SOMU a un empresario privado sin que nadie a la fecha conozca las condiciones del mismo y la denuncia penal contra la legisladora electa Gladys González en el Juzgado Federal N°1 a cargo de la jueza María Servini.

Por esto motivo debería ser prioritario para el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, para el delegado normalizador Alfredo Bertonasco y para los interesados en asumir la conducción del SOMU -sindicato que debe limpiar su imagen luego del impresentable 'Caballo' Omar Suárez-, que no queden dudas en la votación electrónica que sucederá entre el lunes 18/12 y el viernes 22/12.

Urgente24 quiere contribuir a que todo suceda en forma conveniente, y que esto incluya a la obra social, que el juez federal pareciera mantener en un espacio estanco, tal como aquellas hectáreas que le concedió discrecionalmente al hijo de un empresario hotelero menemista para que produjera soja.

Más allá de los reclamos que llegaron a Urgente24 acerca de los procedimientos utilizados para realizar la depuración del padrón electoral -Bertonasco manifestó que no se permitiría participar de las elecciones a afiliados procesados, imputados o simplemente sospechados de haber cometido algún acto doloso o que atentara contra el SOMU. Aplicada esa norma a escala nacional, Mauricio Macri no podría haber sido candidato presidencialen 2015. Tampoco Cristina Fernández de Kirchner en 2017. Ni Gladys González-, no pueden quedar dudas del resultado final.

Deberá recordarse que también se separó del padrón a trabajadores a quienes sus empleadores no les hubieran realizado los aportes sindicales en los últimos 6 meses. Fue sorprendente porque esto sólo puede suceder en un gremio que no se ocupa de controlar el efectivo pago de dichos tributos que deberían descontados del salario, en forma automática, a cada marinero.

En fin, hasta es posible soslayar el exiguo plazo otorgado para emitir el sufragio (4 días), cuando gran parte del electorado se encuentra por períodos más extensos en el mar, si no hay incertidumbre sobre la democracia representativa ejecutada.

El problema es el posible favoritismo por la lista “20 Celeste” encabezada por Rubén Manno. Su rival es la “18 Verde”, liderada por Raúl Durdos.

Rubén Manno es, curiosamente, el candidato favorito de la intervención y el que goza del apoyo de los más firmes seguidores de Omar Suárez. Manno incluso goza de la simpatía del propio ex secretario general del gremio, hoy día detenido.

En cuanto a Durdos, él integró el secretariado que lideró Suárez aunque siempre fue opositor a los manejos del equino sindical.

Uno de los líderes dejados fuera de competencia, Rubén Alfaro, hizo públicas en los últimos días varias denuncias que habría que las partes deberían aclarar porque están enchastrando el proceso electoral.

Volviendo a la lista "20 Celeste" -que también apoyan los nuevos prestadores de la obra social, quienes llegaron con la intervención y desean quedarse-, habiendo ya cerrado el plazo para la oficialización, aún no ha cubierto todos los cargos a los que aspira acceder.

La intervención difundió un comunicado afirmando que todo estaba OK, y que Urgente24 publicó de buena fe. Sin embargo, llegaron a la Redacción cartas-documentos que afirman lo contrario.

Se trata de cartas-documentos que demostrarían que afiliados del SOMU descubrieron que integraban la lista "20 Celeste" sin haber prestado su consentimiento por escrito, tal como lo exige el reglamento sindical.

En todos los casos, los mencionados renuncian a los cargos para los que alguien -que ellos desconocen quién fue- los propuso a sus espaldas. Y reservan sus derechos de iniciar acciones civiles y penales. De ninguna manera Urgente24 puede avalar estos hechos tan controversiales.

Al margen del bochorno que este hecho supone, analistas gremiales indican que la consecuencia inmediata de este fraude debería ser que la Junta Electoral retire de la contienda a Manno y su lista por los mismos motivos que Bertonasco explicó en la depuración del padrón. Habrá que seguir con atencioón cómo evoluciona la situación.