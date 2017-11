Los imperios son fugaces: Netflix destroza a Azcárraga

Jenaro Villamil lo recordó en la revista Proceso:

"Desde enero de 2017 los rumores sobre la salida de Emilio Azcárraga Jean se intensificaron en Grupo Televisa. El peor año para las finanzas del consorcio había sido 2016: sus utilidades netas bajaron 65.9%, al pasar de 10.899 millones de pesos mexicanos (US$ 569 millones) en 2015 a 3.712 millones ese año (US$ 183,8 millones); más de 2.000 personas fueron despedidas y se pagaron entre 912 millones (US$ 47,6 millones) y 2.805 millones de pesos (US$ 146,4 millones) en indemnizaciones y gastos a servicios de abogados; los servicios de su deuda tasada en dólares aumentaron a 9.532 millones de pesos (US$ 497,7 millones) y la venta de contenidos disminuyó sustancialmente."

¿Por qué dejó Emilio Azcárraga la dirección de Televisa? Los números mandan.

Carmen Luna escribió en Alto Nivel:

"Es un cambio que sí es necesario en el sentido de que necesita transformase en la producción de contenidos y en un mundo de multiplataformas. Aunque en televisión de paga y abierta Televisa es una de las principales empresas, pareciera que en la parte digital le sigue costando trabajo”, comentó en entrevista el analista de Mediatelecom, Efrén Páez.

Blim, la plataforma de video bajo demanda, que se transmite por internet, de Televisa, no avanza a paso firme para atraer una mayor cantidad de usuarios. Blim solo tenía el 6,9% de los usuarios de las plataformas de video bajo demanda, al cierre del segundo trimestre de este año, según un reporte de la consultora The Ciu.

En enero de 2014, Televisa lanzó la plataforma OTT (operadores de cable y servicios adicionales por internet) bajo la marca “VEO”, en febrero de 2016 se relanzó como “Blim”, la cual es accesible a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y ofrece dos servicios diferentes en México: video bajo demanda, con contenido local y extranjero como series, películas, telenovelas , etcétera y el servicio de televisión, que provee contenido de TV en vivo de algunos de los canales de televisión de paga de la compañía. (...)".

Interesante regresar ahora a Proceso:

"(...) Azcárraga Jean se pasaba más tiempo en Miami que en la Ciudad de México y las presiones de otros accionistas, de sus tres hermanas –Carla, Ariana y Alessandra–, así como los despidos que se incrementaron en abril de este año, lo mantuvieron al margen de la operación los últimos 10 meses.

El anuncio del “segundo cambio más importante” de Televisa, realizado en agosto de 2016, acompañado en pantalla por Joaquín López Dóriga, resultó un fiasco. El cambio de Canal 2 a Las Estrellas no levantó a la cadena más importante del consorcio; la “nueva era” para atraer a las audiencias jóvenes, a los millennials, resultó un fiasco; y la creación de Blim para competir con la plataforma estadunidense Netflix dejó en ridículo al imperio. (...)".

Alfonso de Angoitia, quien codirigirá Televisa con Bernardo Gómez, dijo que el mayor cambio para la empresa será la forma de comercializar la publicidad.

“Estamos en el proceso de explicar los detalles de los nuevos planes de publicidad. Por supuesto, trabajamos con las agencias en los números para ver cómo llegar al objetivo que tienen para productos específicos o campañas completas”, dijeron los directivos en su conferencia con analistas tras la presentación de resultados del 3er. trimestre.

“Azcárraga Jean solo está dejando una posición para desarrollar una estrategia de largo plazo. El sector está viviendo un cambio de preferencias de los televidentes y (la estrategia) podría ser nuevos formatos y contenidos”, dijo la analista de Multiva, Areli Villeda.

Netflix es el principal competidor de Televisa en cuanto a plataformas de video bajo demanda, ya que en México acapara cerca del 64% de los usuarios.

“Blim no avanza porque Netflix hace inversiones multimillonarias, por eso el nivel de calidad (de Blim) no le llega”, comentó el analista de telecomunicaciones, Gabriel Sosa Plata.

A nivel mundial, Netflix tiene poco más de 100 millones de usuarios y en los próximos años tiene planeado invertir US$ 15.700 millones en contenidos para hacerle frente a su competencia.

Otro de los intentos de Televisa para avanzar en el mundo digital fue la compra que hizo a inicios del 2017 del 50% del sitio de internet SDPnoticas.com/ La empresa de Azcárraga Jean dijo que la operación buscaba ampliar su presencia en el sector de internet, además de desarrollar junto con SDPnoticias productos de internet.

Las ventas netas del grupo siguen con una tendencia a la baja: al cierre del tercer trimestre de este año disminuyeron 3.8% anual a 22,832 millones de pesos. El componente de ventas de contenidos cayó 7.5% a 8.025 millones de pesos mexicanos (US$ 418,6 millones)

Con esto, los ingresos por contenido representan sólo 35% de las ventas totales del grupo, cuando apenas hace 4 años representaban el 46%. Aún así, la utilidad neta subió 20.6% anual a 1.664 millones de pesos (US$ 86,8 millones).

“Esperamos enfrentar la competencia de un número cada vez mayor de fuentes en México, incluidas las tecnologías emergentes que brindan nuevos servicios a los clientes de televisión de paga y nuevos participantes en el público y en la industria de televisión de paga, lo que nos exigirá realizar importantes inversiones de capital en nuevas tecnologías”, indicó Televisa en el último reporte que envió a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, en el que reconoce a Netflix y Claro Video como sus principales competidores en materia digital.

Emilio Azcárraga Jean es el mayor tenedor de acciones de Televisa (14.7% del total), seguido por William H. Gates (7.7%), Harris Associates L.P., First Eagle Investment Management, LLC (5.9%) y BlacRock (4.8%), y su decisión parece no incomodar a los inversionistas.