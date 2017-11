Lanata le pidió a Suar que eche a Úrsula Vargues de El Trece

El incidente entre el periodista Diego Leuco y un producto de Victor Hugo Morales por un presunto insulto antisemita tuvo algunas derivaciones insólitas. Una de ellas fueron los comentarios de la modelo panelista Úrsula Vargues que sumaron leña al fuego.

Diego Leuco adoptó una actitud violenta en la noche de la entrega de los 'Martín Fierro' de la radio luego de que el producto de Victor Hugo Morales -supuestamente- le gritara "judío de mierda" a su padre, Alfredo Leuco, tras el duro discurso de éste a propósito de la crítica situación de algunas emisoras vinculadas a empresarios kirchneristas.

A todo esto, Vargues hizo algunos comentarios alusivos a través de la red social Twitter que generaron más polémica. "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima", disparó. También sacudieron las redes sociales otros comentarios anteriores en el que minimizaba la utilización de niños para experimentos por parte del nazismo en relación a las apropiaciones durante la última dictadura militar.

Jorge Lanata se hizo eco de esas expresiones y pidió que Vargues, panelista del programa 'Nosotros a la mañana' de El Trece, sea echada del canal por las "barbaridades" que dijo en Twitter.

"Andate de canal Trece y mientras tanto volvé a la colegio, Vargues,. empezá la primaria, hacé la secundaria, estudiá un poco y dejá de avergonzarnos a los que compartimos la pantalla con vos", dijo Lanata, que conduce el ciclo 'Periodismo Para Todos' por la misma señal.

Lanata dejó en claro que su mensaje también iba a dirigido a las autoridades del canal. "Esto se lo estoy dicienco a Adrián Suar (gerente de programación), Lucio Pagliaro (director) y Carlos D'Elía (director de noticias), porque realmente es una vergüenza", dijo el periodista.

Antes, Lanata se había mostrado de acuerdo tanto con el discurso de Alfredo Leuco al recibir la estatuilla, como con la reacción de su hijo -que trabaja con él en la radio- ante el supuesto agravio.

Por su parte, el producto de Víctor Hugo Morales, Julián Capasso, hizo su descargo en una entrevista y negó haber pronunciado el insulto que le achacan.

"No le grité 'judío de mierda'. No escuché que nadie haya gritado eso. Le reclamé o reproché: 'hablá de Magnetto y de DYN'", dijo ante la consulta del sitio PrimiciasYa. Y luego, respondió por qué se corrió la bola de que el insulto fue "judío de mierda": "No lo puedo saber. Había 1500 personas. Si alguien me puede asegurar que nadie gritó eso, sí estaría convencido de que giraron esa bola para victimizarse".