“Carrió chantajea al Presidente, es narcisista y poco dada al diálogo”

Un análisis político durante su entrevista en el programa La Mirada fue lo que Beatriz Sarlo expuso este lunes 13/11 frente a Roberto García, surante su intervención, la periodista y escritora hizo algunas críticas al Gobierno e incluso directas al Presidente Mauricio Macri, sobre todo al tocar el tema de la desaparición de Santiago Maldonado y la postura del Estado para el caso, que a su criterio, fue pésima. Sin embargo, hizo énfasis en lo costoso que le puede salir al mandatario nacional, lograr el acercamiento o integración con gobernadores y sindicalistas peronistas.

“Eso indica lo que los presidentes se ven obligados a hacer cuando las provincia son gobernadas por un partido que no es el propio. Yo lo vi a Alfonsín dos veces en mi vida uy hablé con él muy poquito, en esos 20 minutos que hablé con él le sobraron para decirme después que mencionamos a Menem “la plata que me costó Menem”, con todos los adelantos del tesoro que tenían que ir a La Rioja para lograr que Menem aprobara la paz con Chile y no boicotear a su Gobierno… Esa frase de Alfonsín es significativa, es decir, cuando vos tenés gobernadores que no son de tu partido te cuestan plata, porque tienen que ser los adelantos del tesoro para que esos gobernadores mantengan a su burocracia… son adicionales a los presupuestos anuales, son los famosos adelantos del tesoro”, explicó Sarlo haciendo una comparación con la historia Argentina.

Del mismo modo, fue consultada respecto al pedido del Presidente Macri a Carrió en cuanto a que sea la diputada el enlace para que se le levante el pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti, solicitud a la que Carrió habría refutado. “Probablemente la actitud que tomó Carrió le evite tener gente corrompida en su administración… Pero evidentemente tener un chantaje permanente… un político no puede vivir de chantajes permanentes, es decir, si esto no es como yo digo me voy, que es un chantaje permanente, no es una forma cómoda para Macri y para nadie que le toque hacer política y creo que en los últimos meses Carrió ha acentuado el aspecto chantajístico de sus intervenciones, como ganó con mucha holgura la elección en Buenos Aries en una personalidad extremadamente auto-centrada, narcisista y muy poca dada al diálogo”, apuntó la periodista contra Elisa Carrió. Y la siguió fulminando: “yo diría que es muy dada a hablar frente al otro, no con el otro”, dijo entre risas.

En cuanto a las aspiraciones del Gobierno y los resultados a futuro, Sarlo también opinó, sobre todo en la promesa de Macri de disminuir la pobreza en la Argentina, “A mí me extraña que el Presidente diga que cuando se vaya quiere tener menos pobres, porque él como presidente de una empresa no se aceptaría esa frase, no diría “cuando me vaya no quiero tener más accidentes de trabajo en esta trituradora”... Cualquier jefe se pone una meta, por ejemplo, un empresario quisiera que en esa trituradora baje el 25% los accidentes de trabajo, entonces, él tiene que decir cuál es su meta para dentro de dos años y medio, tenemos 30%, bueno, que es lo que él haciendo, tomando cuales y tales medidas, puede aspirar a llegar, después las metas se pueden cumplir o no se pueden llegar a cumplir, pero la frase “quiero tener menos pobres” a mí no me satisface, ¿cuántos menos?”, se preguntó la periodista.

Y siguió argumentando su postura, sosteniendo que el Gobierno actual asegura que trabaja con objetivos, en equipo y “controladitos en su discurso”. “Yo necesito que de alguna de las señales de que está teniendo un objetivo”, enfatizó.

Por otra parte, Roberto García le consultó a Sarlo sobre la postura del Papa Francisco y su tendencia “tan en contra de Macri”, a lo que la periodista respondió: No te podría contestar la pregunta, porque uno podría decir que el Papa es peronista y sectario, porque podría ser un poco más ecuánime, pero no estoy en condiciones de contestarte eso.

Caso Santiago Maldonado:

“Se equivocaron muy feo, Macri se calló la boca cuando se desapareció o se murió o se ahogó o lo que fuere Maldonado, frente una situación política en la cual la palabra desaparecido es una palabra que enmanta la política Argentina”, dijo al referirse al caso de Santiago Maldonado, joven de 27 años que apareció muerto en el río Chubut luego de casi 80 días desaparecido.

“Yo lo comparé con la ausencia de Ibarra (en referencia a Anibal Ibarra) en Cromañon, que le costó prácticamente su carrera política… Pero lo de Macri era más sencillo… Era tomar cadena nacional y hablar cinco minutos y decir “yo como Presidente de la república me comprometo ante ustedes a cumplir con mi deber de asegurar la vida de todos los ciudadanos y residentes de la Argentina”… Le faltó eso… Yo tengo una hipótesis, y es que para Macri la palabra desaparecido no resuena como resuena para una amplia mayoría de argentinos”, puntualizó.