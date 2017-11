Gran desencanto saudita con Bauza y Ramón elonga

De acuerdo a TyC Sports, Edgardo Bauza hasta tendría ya reemplazante: Ramón Díaz, quien en Arabia Saudita entrena a Al Hilal, consiguió 2 títulos y lo llevó a la final de la Liga de Campeones de Asia, que se disputará desde el 17/11 y hasta el 24/11.

Ahmed Eid Al Harbi, príncipe a cargo de la Federación de Fútbol del emirato asiático, ya había afirmado en su cuenta de Twitter que Bauza estaba "bajo el microscopio" porque no le gustaba el juego del equipo.

En la 'Era Bauza' el equipo jugó 3 partidos:

> 2-0 a Letonia,

> 0-3 con Portugal, y

> 0-1 con Bulgaria.

El ex DT de la Selección Argentina llegó a Arabia en septiembre, luego de fracasar en llevar al Mundial a Emiratos Árabes Unidos. Todo indicaba que llegaría a junio de 2018 pero, evidentemente, al príncipe Al Harbi no le basta con clasificar al Mundial sino que busca tener un desempeño relativamente interesante. Arabia Saudita no puede darse el lujo de tener una performance en Rusia inferior a la de Irán, archienemigo regional de los sauditas.

Portugal 3 vs. Arabia Saudita 0



Bulgaria 1 vs Arabia Saudita 0



Por tercera vez en el 2017 el Paton Bauza es despedido de una seleccion: Argentina, Emiratos Arabes y Arabia Saudi. pic.twitter.com/A6WYwyRJWl — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) 14 de noviembre de 2017

#SúperMitre | Ramón Díaz es candidato a reemplazar a Edgardo Bauza (echado hoy) en la Selección de Arabia Saudita. pic.twitter.com/GSh2rJrvRt — Radio Mitre (@radiomitre) 14 de noviembre de 2017

Mientras algunos aspiramos a llenar el bolso de toallas, Bauza va por el mundo llenando el bolso de billetes. Tercera indemnizacion en un año! — Mario Gómez (@mariogomeceando) 14 de noviembre de 2017

Rajaron a Bauza de Arabia Saudita y al igual que Chile e Italia se quedó sin mundial. Gracias, justicia divina. — Kaiser. (@elkaiser63) 14 de noviembre de 2017