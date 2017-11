No habrá bono de fin de año, pero darán 'plus' a organizaciones sociales

En plena negociación con los gremios por la reforma laboral, el ministro Jorge Triaca le dio una mala noticia a los trabajadores y jubilados: no habrá bono de fin de año para los empleados públicos de la administración nacional. Tampoco para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). "El tema del bono no está planteado. La cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria", aclaró titular del ministro de Trabajo. Sin embargo, los trabajadores de la denominada "economía popular" recibirán un plus de $2200

Martes 14 de noviembre de 2017 12:46 hs