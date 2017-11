La confesión de Novaresio que deja mal parados a los Leuco

El periodista y conductor Luis Novaresio desmintió que en la gala de entrega de los premios Martín Fierro a la Radio alguien le haya dicho “judío” a Alfredo Leuco, tal como afirmó su hijo, Diego Leuco, al intentar justificar su violenta reacción en la ceremonia, donde casi se va a las manos con productores de Víctor Hugo Morales.



Además, Novaresio reveló que Diego pidió las grabaciones con los audios de la transmisión y en ningún momento allí se oye el insulto que dijo haber recibido.



“Nosotros estábamos en el lugar y nunca se escuchó. Me atrevería a contar algo que nos dijo Pamela David: Diego Leuco se comunicó con Daniel Vila para pedirle las grabaciones y no se escucha ahí judío de m...”, dijo.



A pesar de que en las grabaciones a las que accedió tampoco se escucha ese insulto -aunque sí otros contra su padre Alfredo Leuco-, el panelista aseguró ayer al aire que su reacción violenta se debió a que alguien le gritó “judío”.

"Cuando mi viejo estaba dando el discurso, empiezo a escuchar insultos. Tumulto, griterío, aplausos, y empiezan a aparecer insultos", continuó. "Uno de los insultos, el último, el que me hizo dar vuelta, es de un carácter discriminatorio. que no lo iba a mencionar, pero como todo el mundo está hablando de este tema lo voy a decir: es la palabra 'judío'. Sin nada detrás, ni nada adelante. La palabra 'judío' de manera peyorativa", había contado Diego Leuco.

Por otra parte, Novaresio, además, criticó el rol protagónico que tomaron en el último tiempo los periodistas, por sobre las noticias mismas: “Pocas veces hemos estado tan onanistas los periodistas como en este momento. Estoy siendo muy fino. El nivel de satisfacción de ego que tenemos en este momento es desesperante. Nos importa un cuerno lo que estamos contando. Nos enamoramos de nuestra voz y nuestra firma. No podemos más de narcisos. No estamos discutiendo lo que decimos que estamos discutiendo. No estamos discutiendo si Cristóbal López, si Szpolski se afanaron la pauta publicitaria o los medios para apoyar a Cristina. No estamos discutiendo si hay, o no monopolio del Grupo Clarín, o si hay libertad de prensa solamente con un único grupo que se queda con todos los medios. Esto se parece bastante a escupir al cielo”.