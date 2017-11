La nueva pastilla con sensor que permite el control médico

Los avances tecnológicos, en muchas ocasiones, permiten darle una mano a la salud. Y eso ocurrió en este caso, ya que el nuevo lanzamiento de la pastilla digital Abilify MyCite supone un gran avance en el campo de la medicina.

El pasado lunes 13/11, la Administración de Alimentos y Medicamentos de USA (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la 1er pastilla que permite rastrear y saber si los pacientes toman correctamente su medicación. De esta forma, se evita que las personas no la tomen ya sea porque se confunden la dosis, el horario o simplemente porque no quieren hacerlo.

¿Cómo funciona? El paciente toma la pastilla, que contiene un sensor, el cual envía un mensaje a un parche portátil. Este último trasmite la información a una app que permite que tanto el paciente como sus familiares y su médico puedan rastrear la ingesta del medicamento.

La empresa Proteus Digital Health fue la encargada de desarrollar el sensor que tiene el tamaño de un grano de arena y no tiene batería. El mismo se activa una vez que llega al estómago y entra en contacto con los jugos gástricos.

La FDA considera que puede ser muy útil controlar la ingesta de medicamentos en aquellos pacientes que padecen enfermedades mentales. Pero aclararon: "No se ha demostrado la capacidad del producto para mejorar el cumplimiento del paciente con su régimen de tratamiento".

También indicaron que Abilify MyCite no debe utilizarse para rastrear la ingesta del medicamento en tiempo real o durante una emergencia, ya que pueden existir demoras en la detección o no indicar que se ha tomado.

"Cuando los pacientes no se adhieren al estilo de vida o los medicamentos que se les recetan, realmente hay consecuencias sustanciales que son muy costosas y malas para el paciente", explicó a The New York Times el Dr. William Shrank, director médico de la división de planes de salud de la Universidad del Centro Médico de Pittsburgh.

La ingesta de la pastilla digital debe contar con el consentimiento del paciente, quien debe completar unos formularios para autorizar a que sus médicos y hasta otras 4 personas reciban los datos electrónicos de cómo y cuándo toma la medicación. Si el paciente cambia de opinión, puede dar fin a la autorización.

Sin embargo, esta nueva pastilla también generó gran controversia, tal como indicó una nota de The New York Times. Allí Ameet Sarpatwari, profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard explicó que la pastilla "tiene el potencial de mejorar la salud pública". Pero aclaró: "Si se usa incorrectamente puede generar más desconfianza en lugar de confianza".

Además se cuestiona el tipo de medicamento elegido, un antipsicótico utilizado para el tratamiento de las psicosis en pacientes en que sufren de esquizofrenia. Por este motivo, el debate se centra en que personas que sufren de paranoia y delirios acepten el hecho de ser vigilados por una pastilla.

"Muchos de estos enfermos no toman la medicación porque no les gustan los efectos secundarios, no creen que tienen una enfermedad o porque se han vuelto paranoicos sobre sus médicos o las intenciones de los mismos", manifestó Paul Appelbaum de la Universidad de Columbia. "¿Un sistema que monitorice su comportamiento y mande señales fuera de su cuerpo hasta su médico? Uno tiende a pensar que tanto en psiquiatría como en medicina general, un fármaco para casi cualquier otra dolencia hubiera sido mejor para empezar que uno para la esquizofrenia", agregó.

Pero no se trata del único avance de este tipo. También existen las pastillas inteligentes (smart pills)ç, que contienen sensores ingeribles capaces de diagnosticar y tratar enfermedades dentro del cuerpo humano.

"Esos dispositivos son capaces de diagnosticar desde molestias benignas, como la hinchazón o el dolor intestinal, hasta diferentes tipos de cáncer”, indicó a El País (España) Kourosh Kalantar-zadeh, ingeniero en nanotecnología y catedrático de la Universidad RMIT (Australia).

Kourosh Kalantar-zadeh creó unas cápsulas ingeribles con sensores que viajan por el tracto gastrointestinal y pueden medir los niveles de gas e identificar algún trastorno. “Son datos que nos permiten tener una imagen multidimensional del cuerpo humano”, agregó el especialista. “Las píldoras inteligentes son inofensivas y no hay riesgo de retención de las cápsulas”.

Scripps Health es una de las empresas que desarrolla nanosensores capaces de recorrer el torrente sanguíneo. Luego envía un mensaje al celular del usuario con datos sobre signos de infección u otros problemas cardiovasculares.