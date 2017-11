Cómo prevenir la enfermedad que afecta a 1 de cada 10 argentinos

Cada 14/11 se celebra el Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad que afecta a más de 420 millones de personas en todo el mundo. Este día lo estableció la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991.

La diabetes es una afección crónica que se produce cuando el organismo pierde su capacidad de generar suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, lugar donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.

La prevalencia de esta enfermedad es notable y el número de personas que la sufren pasó de 4,7% en 1980 a 8,5% en 2014, según la OMS. En la Argentina afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 18 años, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) del Ministerio de Salud de la Nación, presentada en 2015.

Una persona que sufre de diabetes no absorbe la glucosa de manera apropiada. De esta forma, la glucosa queda circulando en la sangre y perjudica los tejidos con el paso del tiempo. A esto se lo conoce como hiperglucemia.

Esta enfermedad también es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

Tipos de diabetes

-Diabetes tipo 1: Se padece cuando el cuerpo no produce insulina.

-Diabetes tipo 2: Es el tipo más común y se presenta cuando el cuerpo es capaz de producir insulina pero no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos. En consecuencia, se genera una acumulación de glucosa en la sangre. La mayoría de los que la sufren no necesitan dosis diarias de insulina. Esta es la única que se puede prevenir y, para ello, hay que seguir una serie de recomendaciones:

-Llevar una alimentación saludable y equilibrada

-Evitar la comida procesada

-Realizar actividad física con regularidad

-Mantener un peso saludable

-Reducir el consumo de alimentos que contengan azúcares refinadas

-Aumentar el consumo de fibra

-No fumar