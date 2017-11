"Corea del Centro" se puso de moda y acá está su creador

Los periodistas Luis Majul y Ernesto Tenembaum se trenzaron el fin de semana en una dura discusión acerca del posicionamiento del periodismo de uno y otro lado de la denominada "grieta" o, incluso, en medio de ella a través de un concepto que va ganando notoriedad: "Corea del centro".

Se trata de una definición que se aplica en las redes sociales a algunos periodistas que prefieren caminar por la 'ancha avenida del medio' de los posicionamientos políticos sin comprometerse con una u otra postura. Ni macristas ni kirchneristas, en síntesis.

“El tema de Corea del Centro es una pavada, el periodismo es el periodismo”, dijo Tenembaun. “Corea del centro es sobreactuar en la famosa discusión de así como te digo una cosa te digo la otra. Lo que no está bueno es sobreactuar. Es un problema de posicionamiento de vedette marketinera del periodismo”, contestó Majul, quien entrevistó a Tenembaum en su programa 'La Cornisa', por el aire del canal América.

“¿A quién te referís? ¿A Hugo Alconada Mon? A él le dicen Corea del Centro. ¿Te referís a mi? A mí me dicen Corea del Centro. ¿Te referís a María O’Donnell?", lo interrogó Tenembaum.

A propósito, O'Donnell escribió una columna en el portal Infobae en el que arriesga una definición del concepto que estalló en coincidencia con la polémica intervención de Alfredo Leuco -y el posterior incidente con su hijo- en la entrega de los 'Martín Fierro' a la radio. "Los habitantes de Corea del Centro seríamos los "tibios" de este oficio, los que no gritamos lo suficiente contra el kirchnerismo (vaya uno a saber cuál sería la vara) y ahora "sobreactuamos" (me pierdo otra vez con la medida) nuestras críticas al gobierno de Mauricio Macri", escribió en su artículo titulado "No sé dónde queda Corea del Centro".

En otra nota, publicada en el mismo portal, el escritor Federico Andahazi parece responderle. "Corea del Centro es el territorio donde operan los viejos servicios de inteligencia, los que hacen operaciones periodísticas, los que ejercen lobby. Corea del Centro es lugar donde hay jóvenes desaparecidos en democracia, donde nadie se puede preguntar por el número exacto de desaparecidos, es el lugar en el que gendarmería asesina artesanos. Corea del Centro es el territorio desde donde te pueden gritar "judío de mierda" y no tenés derecho al desagravio, donde, además, te dicen "que los judíos son los dueños de los medios" y tenés que mirar para abajo. Corea del Centro es lugar en el que gritan: "Yo estoy comiendo un asado de tira, ¿dónde está Santiago Maldonado?"", dice furioso, Andahasi, en un artículo titulado -curiosamente- "Corea del Centro no existe".

¿Pero dónde nació "Corea del Centro"? Se le adjudicó al mismo Majul la autoría del concepto porque la utilizó alguna vez en alguna de sus columnas del diario La Nación. Pero, en realidad, la expresión ya tiene algunos años y comenzó a circular, como se dijo antes, en las redes sociales. Puntualmente, en Twitter.

En estos días también se le adjudicó al periodista y diputado electo por Cambiemos Fernando Iglesias la autoría de la expresión. Rápidamente, Iglesias aclaró que él "inventó" otros conceptos como "perionismo" y "club del helicóptero", pero le reconoció el "copyright" de "Corea del Centro" a otro tuitero: Diego Papic (@dieguez).

Acá nació lo de Corea del Centro. Marzo de 2013. Después prendió y lo empezamos a usar varios. Me da un poco de vergüenza porque tampoco es para tanto. Pero evidentemente nombra algo que existe hace rato. https://t.co/P5fly00Hsi — Diego Papic (@dieguez_) 14 de noviembre de 2017

Papic es periodista y actualmente es, entre otras cosas, columnista del programa 'Preferiría No Hacerlo' que conduce Gustavo Noriega por el aire de La Once Diez. Además, es fundador del portal cinenacional.com, que se presenta como "La base de datos más completa sobre cine argentino".

A través de su cuenta en Twitter, Papic señaló que él utilizó la denominación por 1ra vez en 2013 para referirse, justamente, a Ernesto Tenembaum.

"Acá nació lo de Corea del Centro. Marzo de 2013. Después prendió y lo empezamos a usar varios. Me da un poco de vergüenza porque tampoco es para tanto. Pero evidentemente nombra algo que existe hace rato", tuiteó y agregó irónicamente: "Ahora es una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. (?)".

Consultado por otro tuitero, @sershus, sobre qué sentía al ver que la expresión se instalaba en los medios, Papic respondió: "Una mezcla de risa y vergüenza. Un chiste puede ser gracioso si lo decís al pasar, pero si armás toda una historia alrededor, se vuelve medio tonto. Igual reivindico el concepto, pero eso yo no lo inventé".

Y agregó: "Me parece que se pierde la gracia cuando se lo analiza con solemnidad, entonces me siento ligado involuntariamente a algoque de lo que quizás yo me burlaría si lo viera desde afuera".