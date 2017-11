El 50% de las personas no saben que la padecen

En este día la jornada estará dedicada, sobre todo, al público femenino. En cómo deben combatirla, porque la diabetes es la 9º causa principal de la muerte de las mujeres en el mundo. El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 con el fin de acrecentar la concienciación global sobre la enfermedad y se debe ser muy consciente de que se puede padecer durante años sin ser diagnosticada. Esta jornada ayudará a saber más sobre la enfermedad y cómo prevenirla.

Infecciones frecuentes en la piel, aumento de la sed, alteraciones en el peso constituyen algunos de los signos de alerta ante esta enfermedad.

Uno de cada diez adultos en nuestro país tiene diabetes. Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre). Si no es adecuadamente tratada, este problema puede generar daño en los vasos sanguíneos grandes y pequeños, ocasionando severas complicaciones en el largo plazo, impactando fundamentalmente sobre la salud del corazón, de los riñones y de la vista.

Por otro lado, existe un gran subdiagnóstico de la diabetes, por eso, además de llevar una vida saludable, la primera recomendación es realizarse chequeos médicos con frecuencia, para conocer los valores de los factores de riesgo y tomar las medidas necesarias para tener un el nivel de glucemia dentro de los parámetros recomendados y prevenir el desarrollo de esta enfermedad que en nuestro país es de carácter epidémico.

Para quienes sí saben que tienen dicha enfermedad un adecuado control de la enfermedad contribuye incluso a cuidar la salud de la vista. La detección a tiempo y un correcto manejo ayudan a prevenir o demorar el avance de la pérdida de visión.

Además, quienes no tienen diabetes también deben controlarse la vista para hallar a tiempo cualquier tipo de trastorno. Es cierto que las personas que la padecen están en mayor riesgo de ver comprometida su vista, pero la edad es un factor de riesgo independiente, por lo que éste no es un problema que atañe exclusivamente a las personas con diabetes.

Los trastornos de la visión ocasionados por la enfermedad son los principales factores de pérdida de visión. Los diversos síntomas que puede ocasionar la retinopatía diabética y el edema macular diabético son: visión borrosa, ver onduladas o distorsionadas las líneas rectas, ver manchas negras o incluso hallar dificultad para leer o ver con claridad los detalles.

Cuando se percibe cualquier alteración en la vista, no hay que dejarse estar y por tanto se tiene que pensar que es fruto inevitable del paso del tiempo, sino que se debe realizar una consulta inmediatamente para dar con el diagnóstico correcto y tomar las medidas que sean necesarias.

La retinopatía diabética y el edema macular diabético son condiciones crónica. De todos modos, las opciones terapéuticas actuales permiten tratar y controlar la pérdida de visión, preservar la vista por más tiempo y ayudan a continuar desarrollando las actividades de todos los días.

La gran mayoría de los pacientes mantiene su independencia. Sin embargo, uno de los aspectos más difíciles de superar es la carga emocional que representa una pérdida grave de visión. Al recibir el diagnóstico, muchas personas atraviesan emociones como shock, enojo, negación, incredulidad, pérdida, ira, resentimiento y tristeza. Es importante prestar adecuada atención a estos sentimientosy pedir ayuda si es necesario.

El equipo de Rehabilitación Visual contribuye a hacer frente a la situación de las personas con baja visión. Ofrece una variedad de apoyos, dispositivos y técnicas para optimizar posibilidades visuales de cada persona.

Consejos para las actividades diarias

Usar luces más fuertes en su hogar, que le facilitarán la lectura y otras actividades diarias.

Eligir aparatos de uso doméstico especiales para baja visión, como relojes, radios, teléfonos con números muy grandes o dispositivos de voz.

Colocar marcas táctiles a los artefactos para que le resulte más fácil usar los controles y diales con mayor precisión.

Modificar la pantalla de su computadora y agregue sistemas de audio. Aumente el tamaño de letra en la configuración y el contraste del monitor.

Lo más importante en cuanto a la alimentación de una persona con diabetes es consumir la cantidad diaria de raciones recomendada de cada grupo de alimentos.

Por ejemplo, un cuarto de plato debe estar conformado por proteínas, otro cuarto con vegetales con almidón (ricos en carbohidratos), la otra mitad, de vegetales sin almidón y grasas saludables.

#EFEMÉRIDES | El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre esta enfermedad pic.twitter.com/sUt2qW053F — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 14 de noviembre de 2017