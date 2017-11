DAIA no ha podido comprobar si le dijeron a Leuco "Judío de M..."

La noche de los Martín Fierro de Radio se vio empañada por un incidente en el que preseuntamente hubo insultos antisemita dirigidos a Alfredo Leuco, razón por la cual, Diego Leuco salió en defensa de su padre hasta al punto de querer llegar "a las piñas". Entre el revuelo por el hecho, cientos de personas y organizaciones se pronunciaron en rechazo a este incidente, de los que principalmente fueron señalados los productores del periodista Victor Hugo Morales.

Sin embargo el insulto antisemita "judio de m..." que le habrían gritado a Leuco desde una mesa, no se ha podido comprobar. El Presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, admitió hoy 14/11 que “en principio no pudimos comprobar la veracidad” del insulto que se le atribuyó al productor de Morales.

Ariel Cohen Sabban, habló este martes a través de la radio FM Cielo, "En principio no hemos podido comprobar la veracidad de la situación, pero gente que estaba ahí y escuchó nos manifestó, de todas formas me parece que no fuese ocurrido, la persona señlada hubiera salido publicamente a defenderse", explicó.

En el programa de Albino Aguirre y Matías Saez, dialogaron sobre que, en el video que se mostró de la ceramonia de los Martín Fierro, se escucharon algunos insultos, pero ninguno con relación a la religión de Leuco. "Es agraviante atribuirle a una persona un concepto claramente discriminatorio y repudiable por donde se le mire, cuando no lo dijo", le expresó el periodista al presidente de la DAIA. A lo que éste respondió: "En principio yo no estoy responsabilizando a nadie, lo que yo estoy diciendo es que si estoy no ocurrió es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos. No estoy acusando ni señalando, de hecho en el día de ayer pedí si nos podiamos contactar con la gente que protagonizó lo sucedido a los efectos de poder conocer la veracidad de la situación.

“Yo he pedido conectarme con la gente que protagonizó este suceso, a los efectos de poder conocer la veracidad de la información, y estoy esperando que en las próximas horas podamos tener un encuentro, y lógicamente, si esto no ha sucedido va a merecer una disculpas públicas de parte de la DAIA”; aseguró el dirigente.

En ese marco, admitió que pudo haber un error en salir a darle credibilidad a los dichos de quienes denunciaron públicamente haber escuchado la frase agraviante, al asegurar que “lamentablemente en nuestro país, en las últimas dos semanas, hemos sufrido agresiones de diferentes sectores de la sociedad argentina, y tal vez la reacción fue automática... “Ojalá que esto no haya sucedido, y de comprobarse, pediremos disculpas de forma pública”; concluyó.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas o DAIA es una ONG a la que están adheridas 140 instituciones judías de Argentina, tiene la misión de luchar contra toda expresión de antisemitismo, de discriminación, racismo y xenofobia, preservar los derechos humanos, promover el diálogo interreligioso y la convivencia armónica entre todos los ciudadanos, en un marco de respeto a las diferencias, así como denunciar el terrorismo internacional, velando por la seguridad de las instituciones e integrantes de la comunidad judía argentina.

Del mismo modo, un grupo de periodistas que asistió a la ceremonia coincidieron con que, a pesar de los insultos, no hubo ninguno de índole racista o antisemita.

Estaba en esa misma mesa, con @Sietecase y su equipo de producción. Nada dijo nada. Nada. El grito vino de una mesa más atrás. Era un insulto, repudiable, pero yo no escuché que fuera acompañado de un comentario antisemita. https://t.co/h5FbxVNnrj — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) 13 de noviembre de 2017

Un operador técnico de radio, un locutor de informativo, un productor de turno trasnoche, no pueden darse el lujo de elegir el patrón ni preguntar de dónde sacan la plata. A esa gente echaron de América, Del Plata, Rock and Pop y otras.

FORRO, le gritaron. No hubo antisemitismo. — Diego Ripoll (@DieRipoll) 13 de noviembre de 2017

Nadie le hizo a Leuco un comentario antisemita. Le gritaron: "¡Hablá de DyN y de Magnetto, forro!". Estuve ahí. Vi la situación. No me lo contaron. — Flor Halfon Laksman (@FlorHalfon) 13 de noviembre de 2017

No obstante, para el mismo Alfredo Leuco, quien le dio una entrevista al diario Clarín, sí hubo tal insulto, "aclaró que el insulto antisemita durante la ceremonia en La Rural existió, pero que no pudieron detectar al agresor", cita la entrevista.

"Yo iba dispuesto a no hablar de política cuando subiera al escenario, porque estoy agotado del tema y porque creo que la gente también está agotada...Pero finalmente lo hice porque me enojó el discurso totalmente sesgado", dijo Leuco refiriéndose a las palabras de la locurota Verónica Castañes, quien leyó un discurso de Reynaldo Sietecase.

"Atacan con que no hablo de DyN. Yo no hablo de Página 12 o de DyN, porque están en crisis por cómo se modifica la industria periodística. Una cosa es la crisis del papel, o que la tecnología ponga en riesgo a una agencia porque un celular puede ser hoy una agencia de noticias. Pero otra muy distintas es que delincuentes hagan su negocio y no realicen el pago de los aportes jubilatorios de los trabajadores", enfatizó Leuco.

Y en cuento al presunto insulto siguió: La cuestión es que no era uno solo el que puteaba. Eran varios. Lo muestran ahora a Julián Capasso, el mayordomo de Víctor Hugo (Morales), exaltado, pero había otras personas cerca. Una cosa es decir forro, pero ¿usar la palabra judío como insulto? ¿Lo dijo Capasso? Eso no lo sabemos. No voy a llevar el tema a la Justicia porque no tenemos la prueba de que lo haya dicho él.