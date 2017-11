Los nuevos audífonos para descansar en paz

La compañía veterana de multimedia, Bose, ha presentado de una manera bastante cautelosa, unos pequeños audífonos con lo cuales busca que los usuarios puedan dormir de manera placentera aunque se encuentren en un entorno ruidoso o su pareja tienda a roncar constantemente.

Bose Corporation es una empresa estadounidense de multimedia fundada en 1964 por un ex-profesor de la Massachusetts Institute of Technology Amar G. Bose. La empresa fabrica componentes de HiFi como altavoces y amplificadores, aunque se le conoce principalmente por sus soluciones completas de audio como los sistemas de cine hogareño.

Ocho años antes de la fundación de la empresa, Bose, un estudiante graduado del MIT, compró un sistema de audio y se decepcionó por la calidad del sonido. Esto lo llevó a realizar importantes investigaciones de sonido reverberante en la calidad de audio percibido.

Amar Bose era el presidente y principal accionista de la compañía hasta que un día, Bose, donó la mayoría de las acciones al Massachusetts Institute Of Technology (MIT) en 2011. Esto convierte a la institución en el principal inversionista de la empresa, por lo tanto, recibe anualmente dividendos para continuar con las investigaciones y educación de sus estudiantes. Entre las clausulas del contrato con el MIT, se estipula que la Universidad no puede participar en la administración de la empresa y que no pueden vender sus acciones. Aparte de que la empresa va a permanecer como una empresa privada y será independiente.

Tras varias investigaciones en las áreas de diseño de altavoces y de la psicoacústica, dieron como resultado un sistema de altavoces 901™ Direct/Reflecting™ en el año de 1968. El objetivo era acercarse a la esencia y efecto de la música en vivo.

La cantidad de sistemas innovadores de Bose siguen creciendo. Catorce años de arduas investigaciones han llevado a un desarrollo innovador de la tecnología de altavoces waveguide acústica, presente en los galardonados sistemas de radio Wave™, sistema de música Wave™ y sistema de música Acoustic Wave™.

La sede de la empresa se encuentra en Framingham, Massachusetts, Estados Unidos. Bose es una empresa de capital privado que contaba en 2007 con más de 9.000 empleados.

Una particularidad de los sistemas de Bose es su llamativo diseño y es competidor directo de empresas como Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins y Harman Kardon.

La empresa destaca en el desarrollo de altavoces el denominado aspecto psico-acústico de los productos. Para ello se sirven de una serie de conceptos no convencionales, por ejemplo el uso de chásis en los altavoces de banda ancha junto con subwoofer de pequeño volumen, a lo que denominan sistemas "Acoustimass" o el uso de componentes sonoros de radiación indirecta e integración de ecualizadores electrónicos para compensar saltos de frecuencia.

El uso de componentes sonoros de radiación indirecta se hace con el propósito de reproducir instrumentos musicales de forma más real, como ocurre por ejemplo en una sala de conciertos donde la mayor parte del sonido que llega al público es indirecto (vía techo y paredes).

En realidad, los nuevos audifonos los creó una compañía llamada Hush, pero Bose la compró viendo el potencial que tienen estos dispositivos que pueden hasta salvar matrimonios.

Este nuevo invento llamado Bose Noise-masking Sleepbuds está pensado para otorgar a los exhaustos usuarios noches más reconfortantes, ya que está diseñado con el fin de poder inhibir el sonido exterior brindando al usuario la capacidad de escuchar música relajante sin preocupación por quedarse con los audífonos puestos.

Para lograr esto, la compañía fabricó unos pequeños audífonos inalámbricos los cuales además de ser ligeros, son bastante flexibles permitiendo adaptarse completamente a la cavidad auditiva y así enmascarar perfectamente el ruido exterior.

En cuanto a la duración de la batería, estos pequeños audífonos llegarán con una autonomía de dos noches completas por carga, posteriormente se tendrán que conectar a su estuche donde se recargarán nuevamente, utilizando la misma formula que ocupan las empresas Apple y Samsung.

Una de las ventajas es que aunque se puede utilizar como si fueran unos audífonos inalámbricos cualquiera, Bose también ha preparado una aplicación especial que estará integrado por música relajante perfecta para conciliar el sueño, junto con una función de alarma para que el usuario pueda despertarse sin ningún problema y sin molestar a su compañero de cuarto.

Por otro lado, la compañía empleó el sistema de financiamiento, Indiegogo, para ver si los audífonos lograban llegar a la meta de US$50 mil para comenzar la producción de este nuevo invento. Basta decir que no sólo la alcanzó exitosamente, sino que consiguió recaudar poco más de US$434 mil en pedidos antes de agotar todas las opciones disponibles, por lo que es un hecho la llegada de este producto al mercado el próximo 2018.

Los audífonos tienen un precio de US$150 dólares y se comenzarán a entregar en febrero de 2018.