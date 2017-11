El Presidente de Perú salpicado por el caso Odebrecht

El actual Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski se vio salpicado por el corrupto y mundial caso Odebrecht, cuando el expresidente de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, dijo a fiscales peruanos que su compañía, acusada en múltiples escándalos de corrupción, contrató a Kuczynski como consultor la década pasada.



Odebrecht dijo que cuando el actual mandatario se desempeñaba como ministro de Economía durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), era “una piedra en el zapato para los intereses de su compañía” por sus reparos a la construcción de la carretera que une Perú y Brasil.



Según un medio brasilero que sacó a la luz las declaraciones del ex presidente de la empresa constructora, Odebrecht habría señalado que tras culminar el mandato de Toledo y “cuando Kuczynski ya no ostentaba ningún cargo público, la empresa contrató sus servicios como consultor. Esto, según su versión, para curar heridas”. nformó asimismo, citando una fuente con conocimiento de las declaraciones de Odebrecht, que el exejecutivo dijo que Kuczynski asesoró a la constructora.



Una portavoz del Gobierno dijo a Reuters que el presidente Kuczynski “no responderá sobre trascendidos y que esperará la versión oficial” del interrogatorio a Odebrecht. En tanto una representante de la fiscalía dijo que no haría comentarios ya que se trata de un tema reservado.



Kuczynski, que asumió en julio del año pasado un mandato de cinco años, ha rechazado en el pasado cualquier vínculo profesional con la empresa Odebrecht, en el marco de una investigación que realiza el Congreso dominado por la oposición.



El actual Presidente no fue el único que salió en los papeles de Odebrecht, un acta no oficial del interrogatorio que fiscales peruanos hicieron a Odebrecht, la semana pasada en Brasil, sobre la aparente financiación a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alan García en 2011.



Odebrecht reiteró que su compañía aportó 500.000 dólares a la campaña de Fujimori y que los detalles los conocía el ex directivo en Perú Jorge Barata.