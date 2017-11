¿Qué sentimos al morir? Una experiencia a la que no estamos listos

Pasar a un segundo plano y cruzar a otra dimensión. Lo que se siente al morir sigue siendo un misterio imposible de develar. Calma, inseguridad y flotar fuera del cuerpo físico, son algunas de las sensaciones que han experimentado personas que han estado cerca de sus “últimos momentos”.



En una publicación del Daily Mail, se reveló qué sentimos cuando la muerte está tocando nuestra puerta, basado en la experiencia de 5 personas que han estado a punto de fallecer o que incluso estuvieron muertas por un breve período. Todos los relatos son diferentes, pero varios coinciden en la percepcion de una calma nunca antes vivida.



Chritopher Mooney: “Nunca había tenido una experiencia así. Cuando estaba seguro de que estaba a 20 o 30 segundos del final. Quiero decir, estaba completamente seguro de que estaba a punto de morir, me sentí muy calmado. La gente tiene miedo a la muerte. Pero una vez que te das cuenta de que está sucediendo, y no puedes hacer nada al respecto. Encuentra la paz En realidad, fue uno de los momentos más tranquilos y pacíficos que recuerdo en mi vida”.



Kiara St. Clara: “Tenía 29 años, sufrí un shock anafiláctico. Mi corazón se detuvo por solo 2 minutos. Recuerdo que me sentí más sola e indefensa de lo que puedo describir, y la sensación ha estado grabada en mi por más de una década. Llegué como a un espacio oscuro y vacío donde la gravedad no parecía existir. Estaba llamando a amigos y familiares que ya habían fallecido, pero nadie vino”.



Lucia Arrigucci: “En 2014, estuve a punto de morir después de un accidente a caballo y nunca olvidaré esos pocos minutos antes de recibir la inyección de morfina que salvó mi vida. Me sentía como si me estuviera levantando de mi cuerpo, como desprendiéndome de él y como si estuviera caminando hacia la luz. Mi primer pensamiento fue: eso es todo, nada de qué temer, si la gente supiera que así es como mueres no debería haber tanta necesidad de preocupaciones al respecto”.



Michelle Fisher: “No sentí nada la primera vez que mi corazón se detuvo. Estaba en la sala de emergencias hablando con mi madre cuando simplemente dejé de hablar y cerré los ojos como si me hubiera ido a dormir. Luego de allí fui trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos donde mi corazón se detuvo por segunda vez. Antes de eso, no podía respirar, sin embargo, logré decir "ayúdame". Mi último pensamiento fue "¡No quiero morir!". Lo último que recuerdo fue a mi enfermera asomando la cabeza por la puerta y repitiendo lo que dije, las dos veces no hubo nada una vez que mi corazón se detuvo”.



Austin Mccormack: “Era solo mi tiempo para irme. Había engañado a la muerte antes, pero esto era diferente. Y una increíble sensación de paz me invadió. Eché mi cabeza hacia atrás y vi la conclusión de mi vida de aventura. Todas las aspiraciones, remordimientos y expectativas de mi vida se derritieron ante la quietud inminente. Estaba en otro lugar tan calmado y pacífico”.

¿Qué sentimos al morir?