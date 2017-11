Lagomarsino le entregó el arma a Nisman: "Le hice un favor"

Diego Lagomarsino es el único imputado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal federal Alberto Nisman, quien murió en entrañas circunstancias en enero de 2015. Por ello, este martes 14/11 se presentó ante la justicia y prestó declaración indagatoria durante más de nueve horas ante el juez Julián Ercolini.

Para Lagomarsino, la relación que tenía con Nisman era una especie de "Amo-Esclavo" por lo que aseguró que jamás se negó a sus pedidos, entre ellos, facilitarle el arma implicada en el hecho. "Volví a casa, (ubicada en la localidad bonaerense de Martínez, tomé el arma y volví a Puerto Madero para llevársela, después me fui a las 20:35... Lo único que hice fue hacerle un favor", habría declarado.

Explicó ante el juez que le entregó el arma el sábado 17 de enero de 2015 al ex fiscal Nisman, cuando él lo llamó por teléfono y le preguntó si tenía un arma, le contestó que sí y le preguntó si se la podía prestar porque quería defenderse de un posible ataque que pudiera sufrir cuando estuviese con sus hijas. Para esas fechas, las hijas de Alberto Nisman estaban fuera del país, "Nisman me mintió, yo no sabía eso".

Del mismo modo, cuando el El fiscal Taiano le preguntó porque el dio un arma cuando Nisman no tenía permiso de portación. Lagomarsino respondió que creía que como fiscal general sí tenía la autorización.

En cuanto a la relación "amo-esclavo" a la que según fuentes judiciales remarcó varias veces, Lagomarsino dijo que Nisman lo llamaba varias veces por día, "el vínculo fue tan fuerte que traté el tema en terapia", declaró. Así mismo, Lagomarsino quiso aclarar que no tenía una relación homosexual con el fiscal ya que había leído esa especulación en varios medios.

También contó que a Nisman lo conoció en 2007 a través de Carlos "Moro" Rodríguez, un agente de inteligencia de quien supo su condición con el inicio de la causa judicial. Lagomarsino señaló que Rodríguez le dijo que a Nisman lo mataron.

Poco antes de aparecer muerto, Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por supuesto encubrimiento agravado del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.

Asimismo, fuentes judiciales aseguraron que el périto informático se quebró varias veces ante el juez y lloró, Lo hizo al hablar de su familia, principalmente de sus hijos, y de los padecimientos que sufrió por esta causa él y su familia. "No me importa como murió Nisman", señaló ante el cansancio de una causa penal que lleva dos años y ocho meses y que fue "lo peor" que le pasó en la vida.

Largomarsino además, era el único que tenía la clave para el acceso remoto a la computadora personal del fiscal Nisman.

El informático fue imputado como partícipe necesario en la muerte del investigador del atentado a la AMIA el 18 de enero de 2015, por haberle prestado la noche anterior el arma usada en el hecho.

La declaración de Largomarsino no habría aportado nada nuevo a la causa, pues en todo momento repitió lo que habría dicho en ocasiones en entrevistas periodísticas