El suicidio de Delhon, un muerto en el ropero de Burzaco

"Nosotros pagamos sobornos a esos 2 señores por US$ 4 millones", respondió el corrupto Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y de la confianza del corrupto Julio Grondona, cuando la fiscalía estadounidense le preguntó por el rol de 2 ex funcionarios del Fútbol Para Todos. Uno de ellos, Jorge Alejandro Delhon, horas después se arrojó a las vías del tren y murió bajo las ruedas de una formación del Roca, a la altura de las calles 29 de Septiembre y Oncativo, en Lanús.

