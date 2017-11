El caso Leuco

Por una cuestión de buena fe, debo decir que no vi la trasmisión de la entrega de los Martin Fierro de radio.

Esta nota se refiere a las repercusiones consecuencia de lo ocurrido en esa ceremonia.

Tengo la sensación que todos de uno u otro modo han actuado y la cuestión se convirtió en algo asi como demostrar quien es el más objetivo desde su subjetividad, desde su ombligo, lo que de por sí es una falacia.

El telón de fondo fueron los medios militantes, me refiero a los medios “K” hoy casi todos en quiebra, merced a que se les acabó el abastecimiento económico, generoso por cierto, del Estado o mejor dicho del gobierno “K”.

Lanata dijo que los trabajadores tienen culpa por haber elegido esos medios para trabajar y se puso como ejemplo contando sus años de mozo en una confitería, creo de San Isidro, historia que repite cada vez que puede.

Otros plantearon, aunque tengan algún amigo judío, un supuesto control de medios por personas judías, difícil saber que quisieron decir, salvo que tuvieran escondido algunos de esos enanos (fascistas, nazis, antisemitas) que andan por allí y que cada tanto asoman.

Otros desde un supuesto intelectualismo, dejando a salvo la amistad y todas esas cosas, expresaron sus disidencias, que me hacen dudar del intelectualismo y de la amistad.

Longobardi, el líder de la mañana, dijo: “…Sobre esto hay complicaciones legales, hay jueces federales que intervienen, bienes inhibidos... En cuanto a los medios, es bastante obvio el interés de Daniel Vila y de Jorge Fontevechia. Ellos pretenden quedarse con los medios sin pagar nada, a cambio de hacerse cargo el pasivo con la AFIP….”. (sic) Muchas operaciones de venta de sociedades, se hacen asumiendo sus pasivos, que es un precio, a veces bastante alto, a veces bajo, pero precio al fin.

Luis Novaresio escribió en www.infobae.com “… Pero que juguemos al rencor para tener brillo con una declaración altisonante ganando 5 minutos de fama, nada warholianos, que con ira del pasado pasemos factura por lo vivido, me resulta inhumano. Por el Pulpo (un operador de radio) y los oyentes que, a mí, sí me importan. El resto, me tiene podrido”.

Me pareció lo más acertado, creo que todo es una muestra de rencores ocultos, envidias y soberbia.

En fin como no podía ser de otro modo, esa ceremonia, fue un reflejo cabal de la sociedad argentina, una sociedad en la que todos actúan, propio de las masas, pero ninguno asume protagonismo.

Me alegro por el premio obtenido por un conductor de FM Aspen, la emisora que me suele acompañar.

Aclaro tengo amigos periodistas, judíos, hinchas de Boca (soy de River), lo cierto salvo Enrique F. una persona muy querida, no me quedan amigos K. (un enano escondido tenía que tener).