Medios y periodistas: Otro ladrillo en la pared

ROSARIO. Esta semana, que arrancó el domingo 12 y terminará el domingo 17 de noviembre trajo lo suyo. Varios ladrillos para el alto muro donde subimos, como decía León Felipe, para “con ladrillos abrirle la cabeza al peor fantasma, al duro fantasma del capricho”.

Mi nieto rinde un parcial de Historia en uno de los colegios del Estado, pero signado por la alta eficiencia, el mismo Politécnico de los pibes asesinados por los terroristas. Qué definición la de “terroristas” si son de allá o de acá. El “negro Quieto”, “Firmenich”, “el Galimba” y/o “Gorriarán Merlo” fueron, son tan terroristas como los de ISIS. Sí. No.



Mi nieto debe rendir sobre el período desde 1862 a 1880. “Tres presidentes, abuelo. Y la aparición del Imperio”. Maldigo, mil veces me maldigo por preguntarle sobre qué era Imperio. Que quería decir la palabra Imperio. No estaba Roma, Grecia, el Imperio Inca. Nada. Rara cuestión la enseñanza fraccionada. Su definición de Imperio no me animo a repetirla. Baste decir que los alumnos creen que el Imperio es una cuestión que aparece en Argentina, que es para jodernos y que en cualquier momento le ganamos la pelea. Já.



Rara cuestión: en los temas de enseñanza de “esa historia” no figura el diario de la ciudad donde se estudia. En Google aparece. La Capital es un diario de la ciudad de Rosario y su región, en la República Argentina. Pusieron la guita para tener una voz diferente a la del poder central, en Buenos Aires. Fue fundado el 15/11/1867 y es el periódico más antiguo "... Fundación‎: ‎15 de noviembre de 1867 Tirada‎: ‎41.000 Fundador(a)‎: ‎Ovidio Lagos‎; Eudoro Carrasco. Ideología política‎: ‎Liberal."



No lo mencionan los profesores de Historia en Rosario. No me extraña. Es esta universidad (UNR) donde en la Facultad de Medicina, con un decano siquiatra, el cuadernillo del Pre Médico incluía información sobre Hugo Chávez y el movimiento bolivariano. Nota: la cifra de venta consignada por Google es, en estos días, menor. Claramente disminuída. Es igual para todos.

El País, acaso por ser PSOE y Grupos Telefónicos los dueños, es el diario con mas resto político económico y fanfarronea de las entradas diarias a su página, no de los ejemplares vendidos. Es delicioso leer en un diario madrileño y socialista las peripecias fenicias de los separatistas catalanes. Delicioso.



Todos, absolutamente todos los periódicos, como todos los que en ellos escribían, escriben y escribirán tienen ideas filosóficas, políticas y de comportamiento social. Y tratan de laburar poco y cobrar mucho.



Todos, absolutamente todos trabajamos para un proyecto de poder que contemple la solución económica, pero primero el poder. La información es poder. El conocimiento. Va de suyo que la distracción y el desconocimiento son parte del juego. Hablando de hechos históricos, en Argentina el último pavote murió en la Batalla de Pavón.

No existe el pensamiento sin intenciones, como no existe ni el viento ni la piedra.



Hoy el diario La Capital ha decrecido en su venta neta pagada. También en su número de avisos clasificados. Una vez un eslogan decía: “Clasificados, la página viva de la ciudad”. Todo se compra y se vende en los clasificados de La Capital. Éste, como todos los periódicos que se precien, tienen mas “cliqueos” que venta papel. Sólo los sindicatos exigen rentas como en tiempos del plomo, los gráficos y los periodistas. Solo los empresarios, por su parte, esconden las ganancias sin entender la plurimarca y la caja registradora de triple y cuádruple entrada como el verdadero saco de monedas.



Todo diario que se precie es también una radioemisora. O dos. Y un canal de televisión. O varios. Y una productora de contenidos. O muchas. Y un servicio de aplicaciones. Todas las que se puedan. Y un modo de telefonía que vincule la tele con el satélite y el diario y la radio y el servicio de compraventa. Si lo hacen bien, crecen. El mismo mensaje, la misma oferta, la misma amenaza y/o sugerencia por todos los medios posible y todas las veces que se pueda. Si lo hacen mal, son chapuceros, contemplativos, amarretes, malos administradores o pusilánimes con los sindicatos su destino es la muerte. Como los planeadores. Mientras estén en el aire siguen, cuando aterrizan no levantan mas el vuelo, nunca mas. Aclaración: alguien compra rezagos de guerra. En los medios manda Lavoisier, todo se transforma.



Federico Seineldín, hijo de un fenomenal cirujano hospitalario, uno de los mejores de la Región Rosario, arma dos clases de equipo (enjambre y arbusto los denomina) de pibes que no entraron en la droga y pueden ser cuasi analfabetos de los viejos sistemas que no importa. Los convoca. Les da salida laboral. Hacen falta 600.000 en América Latina. En 18 meses dominan el lenguaje del Siglo XXI y tienen contratos desde Diario La Nación a la Muni rosarina, de La Matanza o de Medellin. Para qué sirve la trama íntima de los nuevos lenguajes: Para saber qué palabras, con qué asiduidad, de qué forma y en qué horarios se dicen, repiten y circulan en las redes y, además y debido esta información clasificada, con que conocimiento re encauzar ventas, sugerencias, deformidades y / o aciertos. Con qué frecuencia decimos la palabra “caca”. O libertad. A qué hora y para qué. Los medios saben muy bien que hacer con eso. Después lograrán que se diga más veces caca que libertad. Según.



En Argentina, donde las necesidades económicas de viejos sistemas de galeotes conviven con computadoras de undécima generación, el asunto no es complicado, simplemente tonto. Algunos toman la lanza de las libertades dieciochescas y salen a la calle. Ni bien ni mal. Ted Turner compró las imágenes de una guerra en exclusiva hace mucho tiempo y River / Boca juegan cuando hace falta. Tenemos novelas turcas y torneos de póker. Aplicaciones para que sepas de cómo va la cosa a la hora que sea y donde quieras que estés.



Éste es el último año que doy clases de Periodismo en la UAI. “¿Quién de ustedes lee diarios papel?”… “¿Quién de ustedes escucha emisoras…?” “¿Quién mira las páginas de Nación, Clarín, La Capital…?” “¿Quién escucha música en su teléfono?”. Yo, profe; porque… “¿Quién mira imágenes en su teléfono?”. Nosotros profe, porque…



Una de las fenomenales crónicas de “Paco” Umbral refería al “Tejerazo”. Un golpe de mequetrefes militares que quisieron tomar las Cortes españolas y, finalmente, se rindieron. Cuando todo pasó, cuenta Umbral, advirtieron que las propinas de la caja donde se dejaban esos céntimos, esas monedas para los mozos que servían el café, habían desaparecido. Concluía Umbral que ese ridículo intento de golpe de Estado había sido para robarse las monedas del calderillo. Única ganancia del intento golpista.



Colegas que cobraban sueldos por dirigir revistas provinciales inútiles y otros que cobraban por exhibir retazos de textos, se pelean con otros que emplean a sus familiares donde y como pueden y, todos, desde sus cajitas de cristal, están llevándose los dineros del calderillo. Todos queremos un lugar bajo el sol, muchachos. La guita verdadera está en otro lado. Hablen con Boudou. O con Vandenbroele, que es casi lo mismo.



La información se concentra, como las gaseosas, los motores y los porotos de soja, los dividendos y las transmisiones satelitales. Una información, cualquiera, no existe si no se desea desde algún sitio donde todos somos cuentas, gráficos, estadísticas, tendencias. Emiliano T, cineasta, me confesaba. “Era duro, bigote, filmar en Lampedusa los cadáveres de los negros que se ahogaban buscando la libertad, se pudrían en la playa cerca de donde las suecas tomaban sol. No salían, en los noticieros, ni las suecas en bolas ni los africanos muertos. Nada".



Un párrafo de Urgente24 es un ladrillo en la pared. “El debate por la eliminación de 2.000 puestos de trabajo de medios kirchneristas, tras la derrota electoral 2015, acaba de estallar con el discurso de Alfredo Leuco contra Sietecase y su locutora Verónica Castañares, que derivó en un confuso episodio protagonizado por Diego Leuco y manchado por los trolls, quienes deslizaron que el joven quiso pelearse porque le gritaron a su papá "judío de mierda".”



Vuelvo a Juan Petrone, el más fenomenal Secretario /Jefe de Redacción que conocí: Después de advertirte que habías laburado poco, concluía: "Mañana hay revancha, pibe…” A él se le atribuye la frase: “Murió Erdosain, qué suerte, mañana vamos a vender 5.000 ejemplares más…”

(N. de la R.: Augusto Remo Erdosain es uno de los personajes de Los Siete Locos, de Roberto Arlt).



Dicen que hay reuniones mundiales de medios en Argentina. Hablen con Orwell. Dejó esto resuelto hace mucho tiempo. Antes de los satélites.