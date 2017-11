Carrió volvió contra el "progresismo estúpido" y advirtió a Macri-Angelici

En medio del escándalo que desató por llamar "estúpido" al progresismo argentino, que derivó en una discusión con Margarita Stolbizer, la diputada nacional Elisa Carrió salió a dar explicaciones en una entrevista televisiva, tras las intenciones del oficialismo de retomar la sesión levantada aquel 9/11.

Al aire de América TV, la cofundadora de Cambiemos arremetió: "Yo no entiendo la política como búsqueda del poder. Vine a la política como educación, como cambio cultural.

¿Un parlamento que sesiona 8 horas no puede tratar la ley del banco de alimentos, cuando hay 16 millones de toneladas de alimentos que se pierden?

Con 5 millones de toneladas de alimentos no vencidos podemos dar de comer a 6 millones de personas

La lucha contra el hambre, es la lucha primera. Por eso me excedí, pero no me arrepiento

Fue bravo eso pero no me importa la crítica. Yo sé que saqué del alma algo que yo tenía desde hace mucho tiempo, porque cuando salí tuve una paz tan grande... porque no era una agresión.

Yo viví un parlamento durante 24 años en los que los legisladores hablan 3 horas sin sentido. O sea que perdemos toda la tarde en gente que habla sin sentido

Me dolió haberme tiroteado con Margarita Stolbizer pero esencialmente somos diferentes, profundamente diferentes como personas, pero yo no le hablé a ella.

Cuando salí dije 'estúpida', pero 'estúpida posición', quise decir. No me refería a Margarita.

No se trata de hablar de malas personas pero a veces es el causante del mal".

¿Corre peligro su vida?

"Yo tuve miedo que me pasara algo por denunciar. Tuve 3 bajas de potasio 1,5. Eso significa infarto. Lanata dijo en su declaración que a mí me envenenan

Si voy a comer afuera, llevo mi agua".

También hubo 'palazos' para el ex jefe de Gabinete K Aníbal Fernández, quien mandó a Cristina a leer la Biblia y le escribió una extensa carta:

"Que Aníbal deje de transferir los bienes, eh. Están sacando todo. Estamos controlando eso; las sociedades de Aníbal.

Se están sacando de encima los campos porque tienen miedo que se las quede el Estado, y el Senado no saca la extinción de dominio. Vamos Pichetto, saquemos la extinción de dominio".

Se fue Gils Carbó, ¿quién la reemplaza?

"Entre Raúl Plee, Guillermo Marijuán e Inés Weinberg de Roca, al único que impugnaría es a Plee, porque detrás de esa candidatura está Angelici".

¿Quién es Raúl Plee? El favorito de Macri para Procurador

Otra vez contra la Izquierda

"La izquierda es bella pero inoperante.

Los que pusimos en el banquillo al Citi en Estados Unidos fuimos nosotros. Y no denuncia porque cobran planes sociales.

Para mí, Moyano tiene que estar preso con el Grupo Rhuo (OCA)".

Fuerte respaldo a Alberto Abad (AFIP) tras la filtración de funcionarios y familiares de Macri blanqueando:

"Alberto Abad es un gran funcionario y lo respaldo, por eso le pedí una entrevista esta semana".