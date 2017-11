Los K están "nervioshos": Paladino apuntó contra Zannini, Cristina y Máximo

Señalado por el testigo protegido por la Justicia estadounidense Alejandro Burzaco, el ex coordinador de Fútbol Para Todos Pablo Paladino salió a defenderse por las coimas que habría recibido para la televisación de los partidos de primera división y B Nacional.

En diálogo con radio Con Vos, contó que Burzaco se transformó en "el hombre fuerte del fútbol argentino" y que "de la mano de Julio Grondona se sienta en los sillones más importantes del Gobierno argentino".

En lo que respecta al manejo de los fondos que disponía la Jefatura de Gabinete, arremetió: "Zannini, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, eran los que se sentaban con Grondona y discutían; jamás nosotros discutíamos las cuestiones operativas".

Jorge Delhon se quitó la vida en las vías del tren Roca, a la altura de Lanús, luego de que Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, declarara ayer (14/11) ante la Fiscalía de Estados Unidos que le había pagado “sobornos por US$ 4 millones” a él y a Pablo Paladino, ex funcionarios públicos durante Fútbol para Todos.

Frente al caso Delhon, Paladino criticó al gobierno, asegurando que la trágica decisión de su amigo Delhon fue por no entender "los cánones de la política agresiva que se está viviendo en Argentina hoy" y un "Estado de derecho que no está garantizado".