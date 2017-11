Shakira: "Me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación"

"La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella", escribía alguna vez Gabriel García Márquez sobre su compatriota. "Se dice fácil: 'Si no canto me muero'. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive", agregaba el fallecido escritor colombiano en un retrato que hiciera de la cantante para el diario El Tiempo.

Shakira está pasando hoy el momento más duro de su carrera, luego de haber tenido que suspender su gira mundial para presentar su disco "El Dorado" por una hemorragia en las cuerdas vocales. El tour quedó pospuesto así hasta 2018.

En un mensaje a través de Instagram, la estrella de pop colombiana lo explicó así: "Estos últimos cinco meses les he dedicado, a la preparación de mi gira El Dorado. Sin embargo justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera." La cantante explica que en julio de este año, había comprbado en un control rutinario que sus cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo a fines de octubre sintió una ronquera inusual que le impedía cantar. "Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha", subraya. "Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia. Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", explica.

El otorrinolaringólogo, Luis Humberto Jiménez, director del programa de Otorrinolaringología de la Universidad Javeriana y médico del Hospital San Ignacio, explicó a la revista colombiana Semana que Shakira ya debía tener unos vasos aumentados de tamaño. “Ya sea porque abusó de su voz, por una inflamación o una infección, pudo reventársele uno de esos vasos en la cubierta de la cuerda vocal, que son las capas más superficiales de la cuerda y provocó una hemorragia. Eso afecta la voz inmediatamente”, dijo. La recomendación, plantea, "dependendiendo del grado de hemorragia, es entre dos semanas y un mes de reposo vocal absoluto para que esa sangre se reabsorba y que no queden cicatrices retráctiles que afecten la voz de manera permanente”. Luego de eso, se realiza una evaluación para saber si esa sangre desapareció y cómo quedan vibrando los tejidos. En algunos casos, esos vasos son tan prominentes que no desaparecen fácilmente y se debe recurrir a algún tipo de manejo quirúrgico e incluso “recurrir a un tipo de láser especial que cauterice esos vasos para que no vuelvan a aparecer”, explica Jiménez. “Con un cuidado , reposo y el acompañamiento de un especialista, se puede recuperar la voz de forma normal. Si no hay una cicatrización adecuada, pueden quedar secuelas de manera permanente”, concluye el experto en Semana.

Los fans de Shakira llenaron las redes con mensajes de pronta recuperación para la artista:

Lo único importante en este momento es que vuelvas a tener una salud óptima al 100%. Pronta recuperación @shakira ! #SiempreContigoShakira pic.twitter.com/GZaXO4WwSG — Bayron Lacombe (@MrBayronDj) 15 de noviembre de 2017

@shakira, estamos contigo y desde nuestros corazones solo deseamos tu pronta recuperación. Ayer, hoy y siempre la más grande! — Rodrigo Beltrán (@rodrigobeltrane) 15 de noviembre de 2017