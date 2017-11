Macri prepara un cierre de año con todo, ¿junto a Susana?

Será el próximo 10/12 cuando el presidente Mauricio Macri reciba a la Diva de los teléfonos en la Quinta presidencial de Olivos.

Según el portal Primicias Ya, si bien la producción del ciclo junto al canal decidió que la despedida sea con una transmisión desde el Gran Rex, para festejar con todo los 30 años, el domingo 10/12 -exactamente a dos años del inicio del mandato presidencial de Macri- Telefe emitirá un programa especial que tendrá como principal protagonista al presidente Macri.

En tanto, se confirmó que el último envío se realizará el domingo 17/12 en dicho teatro, con la presencia de importantes figuras nacionales e internacionales.

Se trata de una gran apuesta por parte del equipo presidencial, desafiando a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien no logró la entrevista de Susana de cara a los comicios del 22/10. Según las malas lenguas, la diva no quiso poner en cortocircuito la relación amistosa que tiene con el ex jefe de Gobierno porteño desde hace muchos años.

En este sentido, Macri repetiría el plato 2015, cuando se sentó junto a su familia en el living de Susana y fue tratado muy bien e incluso homenajeado: