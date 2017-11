De Vido seguirá preso: La Cámara rechazó su excarcelación

La Sala I de la Cámara Federal rechazó este miércoles (15/11) el pedido de excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex subsecretario de ese ministerio Roberto Baratta en la causa por las irregularidades en la importación del Gas Natural Licuado.



Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero rechazaron los pedidos de excarcelación de De Vido y de Baratta por lo que seguirán detenidos en la cárcel de Marcos Paz.



Cabe recordar que De Vido fue detenido tras ser desaforado en el Congreso. El primer pedido de desafuero lo presentó el juez Luis Rodríguez luego de que la Cámara Federal ordenara la detención del ex funcionario en el marco de la causa que investiga la presunta defraudación al Estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio. Luego Claudio Bonadio procesó al ex ministro con prisión preventiva en el expediente que investiga compras millonarias de gas natural licuado y, para poder detenerlo, pidió a Diputados la remoción de sus privilegios.

Luego, el juez Rodríguez le ordenó al Ministerio de Seguridad que en caso de aprobarse la solicitud de desafuero proceda con la inmediata detención del ex ministro de Planificación y su traslado a la Unidad n° 29 del Servicio Penitenciario Federal. Tras ser desaforado, De Vido se presentó en Comodoro Py espontáneamente y quedó detenido.